Innovation

Domicilié au Luxembourg, le fonds affiche un encours de 287 millions d’ euros. L’ensemble de la stratégie haut rendement comprend également un fonds de droit norvégien ainsi que des mandats et pèse au total près de 1,6 milliard d’ euros.

DNB AM, filiale de la principale banque Norvégienne, organisait le 9 avril dernier sa première conférence à Paris en présence d’investisseurs et des médias. Avec près de 63 milliards d’euros d’actifs sous gestion, DNB AM a recruté Marta Oudot en fin d’année dernière comme Responsable de la distribution pour développer son activité sur le marché français.

Après l’enregistrement des fonds actions l’année dernière, celui du fonds DNB Fund High Yield représente la suite logique pour proposer une gamme de fonds complète en France.

« Nous constatons un fort besoin de diversification des portefeuilles taux et diversifiés, au rythme de l’accroissement de la règlementation et dans un environnement prégnant de taux bas. Les obligations high yield nordiques répondent parfaitement à ce besoin, proposant un rendement plus élevé que dans la zone euro tout en ayant une duration structurellement faible. Etant l’un des acteurs le plus important sur les marchés nordiques, et fort d’une équipe de 14 spécialistes de taux, DNB AM est très bien placée pour rendre accessible ces marchés aux investisseurs. » précise Marta Oudot, Responsable de la distribution pour le marché français