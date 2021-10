DNB Future Waves a pour ambition d’offrir à la fois un positionnement différencié sur des thèmes durables et une performance pérenne supérieure à celle du marché. Par ce biais, le fonds a aussi pour objectif de soutenir les entreprises soucieuses de développer des solutions de long terme répondant aux grands enjeux de ce siècle. Cogéré par Isabelle Juillard Thompsen et Audun Wickstrand Iversen, DNB Future Waves met l’accent sur des secteurs d’activité liés à l’économie bleue (37 %), l’économie verte (31 %) le climat (19 %) et la prospérité sociale (12 %).

Isabelle Juillard-Thompsen, co-gérante de DNB Future Waves : « L’économie bleue recouvre une multitude de secteurs qui ont un lien direct, ou indirect avec les océans comme la pêche, le transport maritime, les ressources biomarines ou les énergies renouvelables offshore. Si l’ensemble des océans était un pays, ce serait la 7ème économie mondiale avec un PIB de 2 500 milliards de dollars. Couvrant 71 % de la surface du globe, ils produisent 50 % de l’oxygène que nous respirons et absorbent 21 % des émissions mondiales de CO2. Les océans représentent aussi le deuxième pourvoyeur de nourriture au monde et la principale source de protéines pour près de trois milliards de personnes. L’OCDE estime que l’industrie maritime peut croître deux fois plus vite que l’économie mondiale d’ici 2030 ».

De son côté, l’économie verte embrasse aussi un large spectre allant de l’agriculture ou des infrastructures durables, à l’innovation ou l’économie circulaire. Le thème du climat se concentre sur les énergies renouvelables et abordables, l’efficacité énergétique et l’électrification. Enfin, celui de la prospérité sociale touche tant à l’alimentation qu’à la santé ou à l’éducation. Présent sur l’ensemble de ces thèmes, DNB Future Waves est investi sur les marchés actions monde avec un focus particulier sur les pays nordiques, proches de la thématique de l’Océan notamment.

Marta Oudot, directrice distribution en France de DNB AM : « De par sa diversification, DNB Future Waves propose une approche globale aux défis contemporains. Il nous a semblé important de favoriser une approche multithématique afin d’aborder les sujets liés aux ODD dans son ensemble, tout en assurant une place prépondérante au sujet de l’Océan, une thématique qui n’a pas été assez abordée jusque-là. Par ailleurs, ses caractéristiques répondent à une demande croissante des investisseurs pour des fonds combinant durabilité et rendement ».

DNB ESG LAB : notre gage de qualité dans la gestion et la sélection de valeur

Dans le domaine de l’investissement responsable, la disponibilité des données et leur analyse sont devenues fondamentales. À cet effet, DNB AM a développé son propre ESG LAB dont l’objectif est de collecter, structurer et analyser des données, puis de faciliter leur intégration dans le processus d’investissement. ESG LAB permettra entre autres de mesurer l’alignement des entreprises avec les ODD. Afin de faciliter la collecte de data sur des sujets complexes tels que l’Océan ou la gestion de l’eau, DNB AM a noué des partenariats avec le milieu académique tel que Columbia University aux États-Unis.

Outil indispensable à la mise en place de cette approche et à la stratégie d’investissement, l’ESG LAB a été un maillon essentiel à la construction et à la sélection des valeurs du fonds DNB Future Waves. Sur la base de plus de 1 280 sociétés alignées sur les ODD et répondant à des critères ESG, sa méthodologie a permis de réduire son univers d’investissement à 350 puis 180 valeurs. Au final, DNB Future Waves est concentré sur un spectre de 45 à 75 sociétés sur lesquelles l’équipe de gestion a de fortes convictions. Le fonds est géré activement (« active share » 80 %) et a un horizon d’investissement de long terme.