Si d’autres fonds en cryptomonnaies existent, le fonds de SwissOne Capital sera le premier à offrir le potentiel de liquidité de la tokénisation conjugué aux protections offertes par une reconnaissance réglementaire. Le fonds sera agréé par la FINMA pour la distribution en Suisse.

Selon une enquête mondiale réalisée par PwC sur la chaîne de blocs, l’incertitude réglementaire fait figure d’obstacle numéro 1 pour l’accès au marché des cryptomonnaies, le manque de confiance arrivant juste derrière.

L’agrément d’une entité telle que la FINMA devrait sensiblement apaiser ces préoccupations majeures et légitimer un point d’entrée sur l’énorme marché des cryptomonnaies en Suisse, le pays étant en effet la destination la plus prisée pour les crypto-fonds.

Les mois à venir nous diront comment cela va affecter le marché des cryptomonnaies en général.

Chez SwissOne Capital, d’aucuns peuvent entrevoir la voie à suivre pour les cryptomonnaies : créer une harmonie entre l’innovation disruptive de la blockchain et les institutions traditionnelles. SwissOne est un exemple de cette synergie : elle compte dans ses rangs des leaders issus du domaine des cryptomonnaies comme du monde de la finance traditionnelle et a su personnaliser ses offres pour répondre aux besoins d’une clientèle institutionnelle dès sa création.

« Cela donne un fonds d’investissement qui allie une sécurité optimale, les conseils de gestionnaires de fonds chevronnés, des modèles d’allocation éprouvés, une équipe au pédigrée impressionnant et, cerise sur le gâteau, la reconnaissance d’une autorité de régulation » indique la société de gestion.

Les cryptomonnaies ont longtemps été considérées comme une classe d’actifs rebelle dont le refus initial de toute forme de régulation et de supervision est allé à l’encontre de l’objectif d’une adoption en masse et d’une augmentation de la participation des investisseurs. La régulation offre la sécurité, et la confiance qui va avec. À mesure que ce marché gagne en maturité, des firmes telles que SwissOne le conduisent vers la légitimité.