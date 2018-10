Innovation

Depuis plusieurs années, Covéa Finance a mis en évidence dans ses Perspectives Economiques et Financières l’absence d’inflation en raison d’une croissance économique sous contraintes et de poches de déflation.

Faisant le constat d’être à l’aube d’un retournement du mouvement de baisse séculaire des taux d’intérêt et de l’inflation, Covéa Finance souhaite saisir cette opportunité et offrir un nouveau support d’investissement, Covéa Rendement Réel , afin de protéger l’épargne contre la hausse des prix.

A travers ce fonds, Covéa Finance met en avant une dimension « actifs réels ». Pouvoir raisonner en termes de rendement réel et non en termes de rendement nominal est l’un des atouts de ce fonds qui s’attache à suivre et à analyser les facteurs inflationnistes. Ainsi, il peut investir sur les matières premières sous forme de fonds ou de produits dérivés mais aussi en actions et en obligations convertibles jusqu’à 5% chacun, tout en limitant cependant son choix de valeurs aux émetteurs appartenant à un secteur en lien avec l’indice des prix à la consommation.

Les équipes de gestion de Covéa Finance s’attachent par ce nouveau fonds à tirer parti de l’évolution de l’inflation au niveau mondial en sélectionnant, entre autres, des titres souverains et privés indexés sur l’inflation offrant le meilleur potentiel de performance en termes de taux réels et d’inflation. Le risque de change est limité à 20% de son actif net. La sensibilité du fonds peut aller de 0 à 15 afin de générer de la valeur en terme absolu quelle que soit l’orientation des taux d’intérêts nominaux.

La création du fonds Covéa Rendement Réel permet aux investisseurs institutionnels (assureurs, caisses de retraite, mutuelles) et aux distributeurs de fonds (gérants discrétionnaires, gérants conseils) d’utiliser un support d’investissement correspondant à un de leurs besoins de passif : la préservation de l’épargne face à l’inflation.

Dès son lancement, Covéa Rendement Réel se positionne parmi les premiers fonds de sa catégorie au regard du montant de ses encours.