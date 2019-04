Innovation

L’objectif du fonds est de générer une performance supérieure à son indicateur de référence [2] sur une durée de minimale de placement recommandée de deux ans.

Carmignac Portfolio Unconstrained Credit est co-géré par Pierre Verlé, Responsable Crédit, et Alexandre Deneuville, gérant obligataire, qui s’appuient sur l’équipe Taux élargie composée de 12 personnes, dont des gérants et analystes.

Le fonds investit dans l’ensemble de l’univers du crédit afin de s’assurer une flexibilité maximale et associera d’une part l’analyse macroéconomique et d’autre part une sélection « bottom-up » afin de rechercher le profil risque/rendement optimal sur l’ensemble du cycle de crédit.

« La construction du portefeuille découle de la conviction des gérants et de leur analyse du marché indépendamment de tout indice de référence afin de gérer le risque de marché, qui constitue l’un des fondements du style de gestion de Carmignac depuis plus de 30 ans. La gestion du risque est ainsi pleinement intégrée à chaque étape du processus d’investissement, d’un point de vue qualitatif et quantitatif.

Notre approche « unconstrained » est déterminante : elle se caractérise par une gestion non-benchmarkée dynamique, flexible et opportuniste, permettant au fonds de s’adapter rapidement à des scénarios changeants. Elle nécessite l’association des nombreuses compétences dont dispose notre équipe crédit, comme les obligations privées Investment Grade et à haut rendement des marchés développés et émergents ainsi que l’univers du crédit structuré. Notre approche « unconstrained » nous permet de trouver d’autres moteurs de performance et d’acheter des titres peu prisés qui nous semblent sous-valorisés.

Notre expertise du crédit repose sur l’analyse fondamentale « bottom-up », soutenue par notre connaissance technique des instruments de crédit. Nous bénéficions également de notre analyse interne des tendances macroéconomiques globales, qui nous permet de concentrer notre attention sur les régions et les secteurs prometteurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les spécialistes de notre équipe Actions, qui nous apportent un éclairage extrêmement précieux sur les sociétés que nous finançons et jouissent d’un accès privilégié aux équipes de direction, aux consultants et aux analystes sell-side. » indique Carmignac.

Rose Ouahba, Responsable de l’équipe Taux, déclare : « Nous sommes ravis de faire profiter nos clients de notre expertise crédit grâce au lancement du fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Credit. Alliées à notre approche flexible « unconstrained », les compétences éprouvées de Pierre Verlé et d’Alexandre Deneuville dans la gestion de cette classe d’actifs leur permettront d’aborder les marchés du crédit en cherchant à exploiter des opportunités à contre-courant du consensus. »