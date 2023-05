Innovation

Carmignac renforce ses capacités sur la gamme alternative depuis plusieurs années. La formation d’une équipe de merger arbitrage, via la nomination des gérants Fabienne Cretin-Fumeron et Stéphane Dieudonné en février 2023, répond à la demande croissante des investisseurs en faveur d’une diversification dépassant le cadre des classes d’actifs traditionnelles au profit de celles offrant une volatilité réduite et des sources de rendement décorrélées.

Fabienne Cretin-Fumeron et Stéphane Dieudonné expliquent : « Dans cet environnement difficile de hausse des taux et de volatilité des marchés, l’arbitrage de fusion est l’une des rares stratégies positivement corrélées à la hausse des taux. Elle offre donc une solution risque/rendement attractive à nos clients. »

Les fonds d’arbitrage de fusions chez Carmignac cherchent à tirer profit des fusions et acquisitions annoncées, en investissant sur les marchés développés. L’objectif, pour l’équipe de gestion, est de générer un rendement en tirant parti de l’écart entre le cours de l’action de la société cible et le prix de l’offre et en sélectionnant les opérations qui ont le plus de chances d’aboutir (et donc d’atteindre le prix de l’offre). Le processus d’investissement de l’équipe de gestion est donc axé sur une analyse approfondie de chaque accord de fusion afin d’identifier tous les facteurs susceptibles d’entraîner l’échec d’une opération. Alors qu’en moyenne, 7 % des fusions-acquisitions échouent, les gestionnaires du fonds ont réussi à réduire ce risque de moitié grâce à leur processus d’investissement rigoureux. Fabienne et Stéphane bénéficient d’une expérience de 19 ans dans la gestion de stratégies d’arbitrage de fusions couronnée de succès [1].

Maxime Carmignac, directeur général de Carmignac UK et responsable du développement stratégique des produits chez Carmignac, commente : « Nous sommes déterminés à offrir aux investisseurs en quête de diversification un accès aux classes d’actifs les plus attrayantes et différenciées. Grâce à ces fonds de merger arbitrage attractifs et non corrélés, les investisseurs bénéficieront de l’historique de performance et des capacités éprouvées de Fabienne et Stéphane en matière de gestion des risques. »

Le fonds Carmignac Portfolio Merger Arbitrage présente un profil défensif avec une volatilité attendue de 2 à 4 % tandis que Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus est un fonds plus dynamique avec une volatilité attendue de 5 à 7 %. Ce sont tous les deux des fonds de performance absolue.

Les fonds sont disponibles à la souscription en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, au Royaume-Uni, à Singapour, les Pays-Bas et en Suède.