Innovation

Candriam Bonds Credit Alpha sera géré par une équipe d’experts qui bénéficie de plus de vingt ans d’expérience et qui a fait ses preuves en matière de performances dans les stratégies de crédit long/short.

Candriam, gestionnaire d’actifs multi-spécialiste leader de l’investissement responsable, annonce le lancement du fonds Candriam Bonds Credit Alpha. Le fonds, qui applique une approche disciplinée de la gestion du risque, vise à générer des rendements positifs en constituant un portefeuille concentré, à forte conviction, d’investissements en crédit long/short. Le fonds est la toute dernière offre de la gamme High Yield de CANDRIAM, qui compte plus de 8,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion [1].

Candriam Bonds Credit Alpha combinera une approche flexible long/short fondamentale et quantitative afin de générer des performances non corrélées aux marchés obligataires :

Approche « Long Short » fondamental – pour capitaliser sur la dispersion du marché, conséquence de tendances et de thématiques de marché disruptives, telles que le changement climatique, la digitalisation et les fusions-acquisitions.

– pour capitaliser sur la dispersion du marché, conséquence de tendances et de thématiques de marché disruptives, telles que le changement climatique, la digitalisation et les fusions-acquisitions. Approche « Long Short » quantitatif – pour capitaliser sur les opportunités d’investissement peu sensibles aux évolutions du marché au sein des structures du capital, créées par les importants flux de capitaux issus de la gestion passive et des politiques monétaires.

Candriam Bonds Credit Alpha met également en œuvre une tactique « overlay » afin de gérer l’exposition globale au crédit, et d’atténuer la volatilité et les corrélations avec les marchés obligataires. Ce nouveau fonds cherche à générer des performances sur l’ensemble du cycle de crédit tout en maintenant des niveaux de volatilité maîtrisés.

Nicolas Jullien, Head of Global High Yield & Deputy Global Head of Credit, commente : « Le fonds Candriam Bonds Credit Alpha offre aux investisseurs la possibilité d’exploiter les opportunités à la fois sur les positions longues et courtes, sans parti pris, avec l’objectif de générer des rendements absolus décorrélés des marchés obligataires. Grâce à l’expertise approfondie et aux résultats concluants de l’équipe dans la gestion de fonds long/short credit, nous sommes bien placés pour offrir à nos clients des rendements supérieurs ajustés au risque ».

Le fonds sera géré par Nicolas Jullien, Head of Global High Yield & Deputy Global Head of Credit, et co-géré par Philippe Noyard, Global Head of Credit et Thomas Joret, gérant Senior, qui ont tous une expérience approfondie de l’arbitrage crédit et du High Yield. Les gérants du fonds s’appuient sur une équipe complémentaire de cinq analystes dédiés, avec une spécialisation High Yield et sectorielle. Le fonds sera enregistré pour distribution dans plusieurs pays européens : France, Luxembourg, Autriche, Suisse, Espagne et en Italie.