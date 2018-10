Innovation

Dans la continuité de son engagement d’accompagner au mieux les tendances porteuses de notre monde, CPR AM a souhaité étoffer son offre autour d’un défi essentiel : L’EDUCATION. CPR Invest – Education, compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest, investit dans des actions internationales présentes dans l’écosystème éducatif. La gestion est assurée par Guillaume Uettwiller, gérant et Yasmine de Bray, co-gérante.

« Face aux grandes mutations technologiques qui bouleversent notre monde, l’éducation est l’un des défis majeurs que notre société devra résoudre. Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de CPR Invest – Education, le premier fonds de ce type exclusivement dédié à cette thématique » se félicite Gilles Cutaya, directeur marketing et communication de CPR AM.

Enjeu mondial majeur du 21ème siècle, l’éducation concerne chaque individu quels que soient son pays d’origine et sa culture. Les Nations Unies ont identifié l’accès à une éducation de qualité sur un pied d’égalité comme l’un des dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD). L’éducation est l’une des clés pour atteindre d’autres objectifs essentiels tels que la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités…l’accès à une vie meilleure et la tolérance entre les sociétés.

Le marché global de l’éducation, estimé à 5000 milliards de dollars aujourd’hui, devrait doubler d’ici 2030 [1], favorisé notamment par les changements démographiques & sociaux et la révolution technologique.

Nous assistons effectivement à une augmentation constante de la population étudiante à travers le monde avec un nombre croissant d’étudiants dans l’enseignement supérieur, et soutenue par l’essor de la classe moyenne, notamment au sein des pays émergents, qui aspire à un niveau de formation plus élevé.

Pour des pays comme la Chine, le Brésil, ou l’Inde, l’éducation est l’un des principaux postes de dépense des ménages. Si leurs gouvernements œuvrent activement en faveur de la privatisation du système éducatif, c’est aussi le premier poste budgétaire pour en favoriser le financement.

D’autre part, pour faire face à l’automatisation et l’évolution de nos métiers, d’ici 2022 54% des salariés devront réévaluer leurs compétences grâce à la formation professionnelle [2].

Enfin, si la EdTech ne représente que 2% du marché global de l’éducation aujourd’hui [3], sa part devrait croître très rapidement et représenter un gisement de croissance et d’opportunités.

Pour adresser les enjeux de la thématique, la philosophie d’investissement de CPR Invest – Education repose sur une approche double visant à combiner sens et potentiel de performance.

D’une part, l’univers défini par l’équipe de gestion couvre l’ensemble de l’écosystème éducatif et ce tout au long de la vie d’un individu et s’articule autour de 3 piliers :

L’accès à l’éducation et au monde du travail : la gestion et administration des écoles, de la petite enfance à la formation continue, l’insertion professionnelle, les certifications et le recrutement

la gestion et administration des écoles, de la petite enfance à la formation continue, l’insertion professionnelle, les certifications et le recrutement Les contenus et outils : les éditeurs et diffuseurs de contenus éducatifs et professionnels ainsi que toutes les technologies liées à l’éducation (EdTech)

les éditeurs et diffuseurs de contenus éducatifs et professionnels ainsi que toutes les technologies liées à l’éducation (EdTech) Les services au quotidien : logements étudiants, restauration et transports scolaires, financement et fournitures scolaires

D’autre part, fidèle à sa philosophie d’investissement responsable développée sur les actions thématiques comme sur sa thématique dédiée à l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire, CPR Invest-Food For Generations, l’équipe de gestion adopte une approche durable exigeante en excluant les entreprises ayant les plus mauvaises pratiques ESG et/ou faisant l’objet de controverses [4] sur la base de critères spécifiques en lien avec les enjeux de la thématique.

« L’éducation est l’une des pierres angulaires d’une croissance économique solide et pérenne. L’univers d’investissement lié à cette thématique est extrêmement jeune et devrait bénéficier d’une dynamique de croissance d’envergure dans les prochaines années. Nous disposons ainsi de larges marges de manœuvre pour bénéficier à long terme de tout le potentiel offert par l’écosystème éducatif tout en assurant une démarche significativement responsable » souligne Guillaume Uettwiller.

Le portefeuille de CPR Invest – Education compte environ 70 valeurs. Le fonds est enregistré en France et au Royaume-Uni et est en cours d’enregistrement en Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Suède et en Suisse.

« Il y a de puissantes tendances structurelles en jeu autour de l’éducation et nous sommes convaincus qu’elle est le prochain thème à long terme et la bonne équation pour combiner « sens et recherche de performance ». Elle rassemble tous les ingrédients pour répondre aux besoins des investisseurs, particuliers et institutionnels, français et internationaux, dans le cadre d’un investissement de diversification » conclut Vafa Ahmadi, directeur des gestions actions thématiques.