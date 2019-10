Innovation

CPR AM élargit sa gamme de fonds thématiques avec le lancement de CPR Invest – Future Cities, compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest, lancé le 17 septembre dernier, qui investit dans les actions internationales présentes dans l’écosystème urbain. La gestion est assurée par Arnaud du Plessis et Alexandre Blein.

« Notre siècle est celui où tout s’accélère, et l’urbanisation n’y échappe pas. Les projections démographiques impressionnent et laissent envisager les défis auxquels les villes sont d’ores et déjà confrontées. Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de CPR Invest – Future Cities, un fonds qui s’appuie sur une tendance profonde, créatrice de valeur à forte visibilité, et qui entend contribuer à un développement urbain respectueux des populations et de l’environnement », déclare Gilles Cutaya, directeur général délégué et directeur marketing et communication de CPR AM.

Le 21ème siècle sera assurément celui des villes, qui concentrent une part toujours plus importante de l’activité et de la population mondiales. Si de puissants moteurs démographiques et économiques – particulièrement à l’œuvre dans les pays émergents - nourrissent la thématique en potentiel de croissance, ils la confrontent également à des défis d’ordre environnementaux, sociaux et économiques.

Le lancement de CPR Invest – Future Cities répond donc cette conviction de CPR AM que la transition vers la ville de demain est riche d’opportunités : des infrastructures urbaines, pierres angulaires du développement économique et de la transition énergétique, aux innovations technologiques destinées à une gestion efficace et durable des villes, en passant par l’invention de nouveaux services pour faciliter la vie du citadin au quotidien... autant de solutions que CPR AM souhaite développer.

Le cœur de la philosophie d’investissement de ce nouveau fonds réside dans une appréhension globale de la thématique, qui ne se focalise ni uniquement sur les infrastructures, ni uniquement sur les nouvelles technologies. Son découpage sectoriel repose sur l’identification par l’équipe de gestion des cinq piliers de l’écosystème urbain : Construction, Mobilité, Connectivité, Ressources et Services.

« Cet univers d’environ 500 valeurs présente une grande amplitude sectorielle et une couverture mondiale qui l’exposent à tous les moteurs de croissance de la thématique. » souligne Arnaud du Plessis.

Pour intégrer les enjeux extra-financiers au cœur de la thématique, l’équipe de gestion applique aux entreprises de cet écosystème urbain un double filtre basé sur la prise en compte de critères ESG pour exclure les entreprises jugées peu compatibles avec un développement urbain harmonieux et celles faisant l’objet de controverses ou impliquées dans des scandales publics.

L’équipe de gestion applique ensuite son processus de gestion classique qui combine analyse quantitative à deux niveaux, analyse fondamentale approfondie et gestion du risque.

Le portefeuille de CPR Invest – Future Cities, géré activement, compte environ 70 valeurs. Son objectif d’investissement consiste à surperformer les marchés d’actions mondiaux sur le long terme (au minimum cinq ans).

Le fonds est enregistré en France, Belgique, Finlande, aux Pays-Bas et en Suède. Il est en cours d’enregistrement en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Suède et en Suisse.

« Le développement durable va marquer de son empreinte l’urbanisation. D’une nécessité, nous souhaitons faire une opportunité pour nos clients, avec une solution exposée à une tendance structurelle et inévitable permettant de diversifier leurs portefeuilles d’actions internationales », conclut Vafa Ahmadi, directeur des gestions actions thématiques.