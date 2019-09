Innovation

Présent depuis près de dix ans au côté des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), CPR AM en charge de la promotion des solutions d’investissement et services du Groupe Amundi auprès des CGP via la marque Le Comptoir lance, à l’occasion de Patrimonia, Smart Allocation : une solution unique, gratuite et optimisée d’allocation visant à faciliter le quotidien de ses partenaires CGP utilisateurs d’O2S, la solution leader conçue par Harvest.

Développée en partenariat avec Harvest, Smart Allocation est disponible sur O2S, le logiciel d’agrégation de comptes référent auprès des professionnels du patrimoine et permettant de définir les profils clients. Conçue en architecture ouverte, sur la base des 100 Unités de Compte les plus référencées dans les 13 contrats d’assurance-vie majoritairement utilisés par les conseillers, Smart Allocation met à leur disposition cinq portefeuilles modèles d’allocation dont la construction est assurée par CPR AM et correspondant aux cinq profils de risque clients déjà disponibles dans O2S (2 à 6).

« Nos partenaires CGP ont avant tout besoin de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier, le conseil et l’accompagnement patrimonial de chacun de leurs clients. Dans l’environnement de marché actuel, de plus en plus complexe, il nous est apparu indispensable de créer une solution clé en main et optimale telle que Smart Allocation pour les accompagner au quotidien et dans la durée dans leur activité », souligne Vincent Roynel, responsable commercial CGP. « Non seulement Smart Allocation offre des outils de suivi complets des allocations à nos partenaires, mais il les guide dans leur conseil en allocation pour leurs clients dans un environnement règlementaire de plus en plus contraignant. »

Avec une offre diversifiée multi-contrats et multi classes d’actifs, au sein de laquelle les unités de compte du groupe Amundi représentent 30% de l’allocation, Smart Allocation se démarque également de la gestion pilotée proposée traditionnellement au sein des contrats d’assurance-vie. Elle permet d’accompagner les CGP pour développer et diversifier, de manière simple, transparente et optimale, les unités de compte déjà bien connues dans les contrats de leurs clients.

Chaque partenaire bénéficiera des allocations trimestrielles issues de l’expertise reconnue en allocation d’actifs de CPR AM. Il sera également informé de toute actualité ou événement de marché, des nouveautés, des animations et des contenus pédagogiques (glossaire, vidéos, etc…).

« Nous nous félicitons de ce partenariat initié par CPR AM dont la confiance et les nombreuses réflexions nous ont permis de mettre en œuvre ce service complet et intuitif pour tous nos clients professionnels du patrimoine et ce quels que soient la structure de l’activité ou le profil », confie Brice Pineau, Co-Président d’Harvest. « Les portefeuilles modèles dans O2S leur offrent déjà la possibilité d’optimiser leur conseil. Avec cette nouvelle solution intégrée, nous sommes en mesure de répondre parfaitement aux attentes identifiées de nombreux clients à la recherche d’allocations pertinentes et d’un gain de temps essentiel » poursuit-il.

L’équipe du Comptoir associée à Harvest a d’ores et déjà organisé plusieurs dates dans toute la France afin d’aller à la rencontre de l’ensemble de ses partenaires professionnels du patrimoine, pour présenter les fonctionnalités de cette nouvelle offre intégrée.