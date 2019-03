Innovation

CPR Invest – Smart Beta Crédit ESG, compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CPR Invest, lancé le 6 décembre dernier, vise à offrir une performance comparable au marché du crédit euro investment grade, avec un niveau de risque inférieur sur le long-terme et une approche ESG.

La gestion est assurée par Fanny Jacquemont, et repose sur un modèle quantitatif développé par l’équipe de Recherche de CPR AM.

« Dans l’environnement actuel de taux durablement bas, la recherche de rendement prédomine, mais face aux incertitudes notamment politiques, la possibilité d’accéder au marché du crédit avec un niveau de risque inférieur nous semble vraiment pertinente », précise Julien Daire, directeur des gestions taux et crédit de CPR AM.

Pour bénéficier d’une meilleure rémunération du risque sur le long-terme, l’univers d’investissement est concentré sur les titres de maturité inférieure à 5 ans et sur les bas ratings BBB- avec une diversification BB.

Les équipes de gestion et de recherche portent une attention particulière sur le risque spécifique des émetteurs de cet univers : sur le crédit, les performances sont asymétriques, la performance n’est pas nécessairement nettement supérieure si on sélectionne les meilleures valeurs, mais elle peut en revanche être largement inférieure si on sélectionne les moins bonnes… Le risque spécifique est ainsi encadré au niveau extra-financier et financier :

La stratégie intègre l’approche ESG par les risques développée par CPR AM, qui fournit une information extra-financière complète et complémentaire par rapport aux indicateurs de risque de marché et de crédit traditionnels, et ainsi permet d’exclure les émetteurs présentant un risque de controverse sur les critères E, S et G choisis pour leur matérialité.

L’équipe d’analyse crédit exclut également les émetteurs présentant un risque de défaut ou de marché.

Après application des filtres ESG et analyse crédit, la sélection mensuelle des titres du fonds CPR Invest – Smart Beta Crédit ESG vise à sous-pondérer les titres les plus impactés en cas de hausse des spreads et à surpondérer les titres les plus rémunérateurs.

Le modèle intègre un facteur de liquidité, particulièrement important sur la classe d’actifs crédit. Le portefeuille investissable final est composé de 300 titres environ et prend en compte l’ensemble des paramètres associés à la classe d’actifs (turnover, frais de transaction, tailles minimales traitables).

Ce fonds est enregistré en Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni et Suède.

« Les stratégies Smart Beta obligataires sont attractives dans l’environnement actuel car elles offrent une diversification par rapport aux gestions crédit traditionnelles sans induire de risque de duration ou de crédit supplémentaire, ni de biais comportementaux dans les décisions d’investissement » précisent Noémie Hadjadj-Gomes et Antoine Gougeon de l’équipe Recherche de CPR AM

CPR Invest – Smart Beta Crédit ESG s’adresse à tout investisseur désireux de s’exposer au marché du crédit euro Investment Grade avec un profil plus défensif et/ou une prise en compte des critères ESG.