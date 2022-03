Innovation

Partenaires depuis 2006, CNP Assurances et Meridiam, respectivement membres de la Net-Zero Asset Owner/Manager Alliance, ont déjà déployé ensemble plus d’un milliard d’euros dans les infrastructures essentielles améliorant la qualité de vie des populations.

Un alignement d’intérêt entre assureur et assurés au service du développement durable

En lançant l’UC CNP Infrastructures Durables, les deux groupes proposent aux épargnants l’accès à un portefeuille de projets d’infrastructures matures, en phase avec les ODD (Objectifs de développement durable) de l’ONU, pour soutenir la transition énergétique et le développement durable à travers 3 secteurs clés :

L’action en faveur du climat et de la transition écologique via l’investissement dans des projets de production d’énergies renouvelables et des bornes de recharges électriques

La mobilité durable au service du déplacement des personnes et des biens en investissant dans les grands projets ferroviaires, routiers et portuaires

Les infrastructures sociales pour répondre aux besoins des collectivités en investissant dans des bâtiments hospitaliers, des écoles, ou des logements universitaires

Contribuant à améliorer le quotidien de millions de personnes, les projets que l’UC permet de financer disposent par ailleurs d’un fort ancrage français et local et recouvrent notamment le développement de centrales de production de biométhane, de barrages de navigation automatisés, l’extension des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer, ... Plus globalement, l’UC soutient 48 projets opérationnels en Europe et aux Etats-Unis.

Une unité de comptes aux flux de trésoreries stables, prévisibles et corrélés à l’inflation

Accessible dès 5 000 € d’investissement au sein des contrats d’assurance vie ou de la capitalisation de la gamme CNP Patrimoine, le support CNP Infrastructures Durables est également un véritable outil de diversification de son épargne.

Dotée d’un potentiel de rendement net cible supérieur à 5 % par an dès la première année en contrepartie, comme toute UC, d’un risque de perte en capital (SRI de 5 sur une échelle de 7 maximum), l’UC CNP Infrastructures Durables bénéficie d’une liquidité assurée par CNP Assurances sur une classe d’actifs traditionnellement illiquide. Sa structure de frais est transparente comme le suivi de l’engagement de la durabilité au travers d’un reporting annuel.

S’appuyant essentiellement sur des actifs déjà en exploitation, l’UC Infrastructures Durables permet d’éviter les risques liés au développement à ou à la construction des projets. Les flux de trésorerie générés par les actifs réels sont stables, et prévisibles grâce à des cadres contractuels solides, de long terme et à des tarifs règlementés avec le secteur public.

« Nous sommes heureux de proposer en exclusivité à nos partenaires cette unité de comptes innovante et durable classée article 9 selon la réglementation SFDR. Bénéficiant de flux de trésoreries stables et corrélés à l’inflation, elle garantit une résilience dans un contexte économique volatile. Elle permet également, dans le cadre de l’assurance vie, de donner du sens à son épargne en participant au financement du développement durable et de la transition énergétique, des opportunités d’investissement porteurs pour l’avenir. Baptisée CNP Infrastructures Durables, elle est en phase avec la raison d’être de CNP Assurances d’agir pour une société inclusive et durable. » indiquent Cécile Blondeau Dallet & François Guilgot, Co-directeurs de la Business Unit ingénierie et clientèle patrimoniale de CNP Assurances.