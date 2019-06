Ce fonds à impact positif investit dans des entreprises mondiales offrant des solutions à long terme au problème du changement climatique. Candriam SRI Equity Climate Action allie développement durable et investissement thématique, deux savoir-faire reconnus de CANDRIAM. Il s’agit de l’un des premiers fonds gérés activement affichant un bilan carbone neutre à l’échelle mondiale et le premier fonds de ce type dans la gamme CANDRIAM.

Alors que les températures moyennes mondiales augmentent et que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, les preuves scientifiques du réchauffement climatique sont devenues irréfutables [3]. La communauté internationale a reconnu la nécessité de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2°C, ce qui nécessite une évolution radicale de l’activité économique et une réaffectation des capitaux pour remplir cet objectif.

Candriam SRI Equity Climate Action vient renforcer l’expertise thématique de CANDRIAM et s’ajoute aux stratégies existantes axées sur la biotechnologie, la robotique, la démographie et l’oncologie, qui représentent plus de €3 milliards d’actifs sous gestion. Ce fonds vise à identifier les champions de l’innovation liée au changement climatique. Le processus de sélection bottom-up du fonds permet d’identifier les entreprises qui proposent des solutions de premier ordre en matière d’efficacité énergétique, d’énergie renouvelable et de stockage, de recyclage, de traitement des déchets et de gestion de l’eau.

L’étroite coopération et la complémentarité des équipes d’analyse fondamentale et d’analyse ESG ainsi que le soutien d’un comité consultatif sur le changement climatique permettent de proposer une approche analytique intégrée et rigoureuse et de constituer un portefeuille concentré reposant sur de solides convictions. Le fonds offrira une transparence totale grâce à des indicateurs spécifiques d’impact sur le changement climatique.

CANDRIAM propose une stratégie zéro émission nette en compensant les émissions de CO2 du fonds [4]par des crédits carbone liés à des projets écologiques [5], permettant ainsi aux investisseurs de compenser l’impact carbone de leurs investissements. Les projets sélectionnés sont conformes aux normes fixées par la Banque mondiale et ciblent les énergies renouvelables (éolien, hydroélectricité, biomasse), l’efficacité énergétique (remplacement des combustibles) et le reboisement.

Vincent Hamelink, Directeur des investissements, déclare : « L’investissement durable figure au cœur de notre activité depuis de nombreuses années et nous sommes fiers de lancer aujourd’hui le fonds Candriam SRI Equity Climate Action. La gestion des risques liés au changement climatique deviendra essentielle dans les années à venir et ce fonds vise précisément à relever ce défi. CANDRIAM est extrêmement bien positionné compte tenu de son historique en matière d’ESG et nous sommes déterminés à jouer un rôle actif dans la recherche d’une solution globale pour le climat. »

Koen Popleu, Senior Fund Manager, ajoute : « Le changement climatique représente un défi sans précédent, mais également une opportunité d’investissement sur plusieurs décennies. Les investisseurs peuvent s’associer aux entreprises dans leur réponse aux défis environnementaux en identifiant les futurs leaders mondiaux de la lutte contre le changement climatique. Notre portefeuille diversifié de titres de croissance de qualité vise à surperformer de manière significative sur un cycle économique. »

Elisa Vergine, Analyste Sénior ESG, déclare : « À mesure que les entreprises deviennent plus efficaces et trouvent de nouvelles solutions pour lutter contre les conséquences néfastes du changement climatique, notre approche analytique rigoureuse identifie celles qui sont les mieux à même de créer de la valeur à long terme. En compensant l’empreinte carbone du portefeuille, nous pouvons offrir aux investisseurs une solution totalement neutre en termes de bilan carbone. »

Candriam SRI Equity Climate Action est un compartiment de Candriam SRI, une SICAV domiciliée au Luxembourg et gérée par Candriam Luxembourg. Candriam SRI Equity Climate Action est actuellement enregistré au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas.