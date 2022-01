Innovation

Ce nouveau fonds thématique obligataire vise à concilier performance financière et impact social et environnemental. Le filtrage innovant du fonds vise à sélectionner les obligations d’entreprises, souveraines et quasi-souveraines selon leur capacité à relever les défis sociétaux et à générer une contribution positive aux 17 Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)

CANDRIAM, gestionnaire multi-actifs mondial spécialisé dans l’investissement socialement responsable, annonce le lancement du fonds Candriam Sustainable Bond Impact, un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Candriam Sustainable [1], qui compte environ 18 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Le fonds cherche à combiner performance financière et impact positif pour la société et l’environnement en utilisant l’ensemble des ODD des Nations unies comme cadre pour investir dans des émissions obligataires visant à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions carbone ou à réduire les disparités sociales.

Le fonds, géré activement en référence à l’indice Iboxx Euro Aggregate (Total Return), utilise un filtrage interne exclusif. Celui-ci évalue de manière approfondie la qualité ESG de l’émetteur et la façon dont les produits des émissions financent des projets sous-jacents conformes aux ODD des Nations unies. Le financement viable de la dette doit être lié à la crédibilité des émetteurs sur les engagements ESG ainsi qu’à son profil de solvabilité.

Dans le cadre de l’approche de conviction et d’investissement responsable de Candriam, le fonds s’appuiera sur les analyses fondamentales et ESG de l’équipe de gestion, composée de trois experts de l’investissement obligataire – Philippe Dehoux, Head of Global Bonds, Céline Deroux, Senior Fixed Income Strategist et Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income –, et de deux experts ESG senior, Vincent Compiègne, Deputy Head of ESG Investments et Lucia Meloni, Lead ESG Governance Analyst. L’équipe s’appuiera également sur les analystes de Candriam spécialisés dans les obligations souveraines, les obligations à haut rendement et l’investment grade.

Le fonds vise à inclure un ratio minimum de 75% d’obligations durables et à contribuer positivement aux ODD des Nations unies. Il est classé comme produit financier ayant un objectif d’investissement durable selon l’article 9 du Règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Par ailleurs, 10% des commissions de gestion nettes seront reversées à des organisations spécifiques soutenant des projets environnementaux ou sociaux. Le fonds est enregistré en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse.

Pour bien comprendre le profil de risque du compartiment, nous recommandons aux investisseurs de lire attentivement le prospectus officiel et la description des risques sous-jacents. La valeur de l’investissement peut diminuer en raison notamment de l’exposition du compartiment aux risques liés aux instruments financiers dérivés, aux marchés émergents, à la liquidité et à la concentration, à la perte en capital, au risque actions, au risque en matière de durabilité et aux risques ESG. L’ensemble des facteurs de risques spécifiques au fonds figure au prospectus du fonds. Les objectifs extra-financiers présentés dans ce document se fondent sur la réalisation d’hypothèses émises par Candriam. La mise en œuvre des modèles de notation ESG de Candriam nécessite l’accès à diverses données quantitatives et qualitatives, en fonction du secteur et des activités exactes d’une société donnée.

Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income Management, a déclaré : « Le marché des obligations durables se développe rapidement à mesure qu’il se diversifie. En ciblant directement les ODD des Nations unies avec cette nouvelle stratégie, nous sommes en mesure d’adresser l’ensemble des questions sociétales et de fournir des capitaux pour des initiatives spécifiques qui contribueront de manière significative et positive au développement durable mondial. »

Vincent Compiègne, Deputy Head of ESG Investments, a commenté : « Notre approche comporte deux facteurs de différenciation importants : notre analyse approfondie, au-delà des Green Bond Principles (GBP), et la solidité et l’étendue de notre processus de filtrage propriétaire. C’est un outil essentiel pour évaluer les complexités liées à la compréhension de la qualité ESG de l’émetteur et à l’évaluation des indicateurs clés de performance[2] des obligations durables (SLB). »

Lucia Meloni, Lead ESG Governance Analysis, a ajouté : « Il est plus important que jamais que nous collaborions pour favoriser une transition vers un monde plus durable et plus équitable. Avec le lancement de ce nouveau compartiment, nous sommes en mesure de veiller à ce que tous les projets ciblés aient un impact positif et significatif sur la société et l’environnement. »

Philippe Dehoux, Head of Global Bonds, a déclaré : « Le compartiment Sustainable Bond Impact offre aux investisseurs la possibilité d’investir avec un double impact pour faciliter des projets spécifiques visant à soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et réduire la disparité sociale. » Céline Deroux, Co-Manager, a ajouté : « Grâce à l’analyse fondamentale et ESG de l’équipe, nous pouvons offrir à nos clients une solution d’investissement qui aura un impact positif intentionnel pour transformer la société. »