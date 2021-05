Innovation

Ce fonds sera géré par une équipe d’investissement qui collabore depuis plus de 17 ans à travers différents cycles de fusions et acquisitions.

CANDRIAM, société de gestion d’actifs multi-spécialiste dotée de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement durable, annonce le lancement du fonds Candriam Equities L Risk Arbitrage Opportunities (ci-après « le Fonds »), un compartiment de la sicav luxembourgeoise Candriam Equities L gérée par Candriam Luxembourg. Appliquant une stratégie à rendement absolu particulièrement adaptée à un environnement de taux bas persistants, le Fonds se concentrera sur les opérations de fusions et acquisitions (M&A) à haut rendement. Il s’appuiera sur un effet de levier accru et un périmètre d’investissement élargi.

Le Fonds, une version plus dynamique du fonds existant Candriam Risk Arbitrage, vise à générer un rendement de 400 points de base de plus que le taux à court terme en euros capitalisé et a un objectif de volatilité compris entre 4 % et 6 %. Le Fonds a recours à la même stratégie d’arbitrage M&A qui a fait la réputation de l’équipe de gestion avec un champ d’action élargi avant et après l’annonce de l’offre. Le processus d’investissement est basé sur une méthodologie d’évaluation propriétaire du risque des opérations, combinant approche quantitative et qualitative. Le Fonds est géré activement et le processus d’investissement renvoie à un indice de référence.

L’arbitrage de fusions et d’acquisitions consiste à profiter des petits écarts de cours entre le prix de l’offre et le prix de l’action de l’entreprise cible. Cela revient en quelque sorte à substituer un risque de marché contre un risque idiosyncratique (l’échec de l’opération). La plupart des opérations de fusion et d’acquisition annoncées sont menées à bien, 93 % en moyenne [1]. Le rendement de la stratégie résulte alors de l’accumulation de petits gains avec une forte probabilité de réussite. La stratégie du Fonds offre des rendements constants sur l‘ensemble du cycle de M&A et se caractérise par une volatilité limitée et une faible corrélation avec les actions et le marché du crédit.

Le Fonds sera géré par Fabienne Cretin, Head of Risk Arbitrage, et Stéphane Dieudonné, Senior Fund Manager. Les gérants collaborent depuis 17 ans et ont connu une grande variété de cycles de M&A en démontrant leur capacité à générer de l’alpha. Le Fonds sera enregistré pour commercialisation au Luxembourg, en Autriche, en Suisse, en Espagne et en France.

Fabienne Cretin, Head of Risk Arbitrage chez CANDRIAM, déclare : « Le fonds Equities Risk Arbitrage Opportunities permet aux investisseurs de profiter de l’amélioration des perspectives macro-économiques, de la hausse du nombre de transactions et d’un rendement attractif combiné à une volatilité limitée. Notre équipe cumule plusieurs décennies d’expérience approfondie à travers différents cycles de fusions et d’acquisitions. Nous sommes bien positionnés pour offrir des rendements ajustés au risque supérieurs à nos clients. »

L’environnement actuel est propice à de telles stratégies :