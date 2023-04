Innovation

Bpifrance élargit sa gamme de solutions d’investissement pour les particuliers, « Bpifrance Entreprises » et abaisse le ticket d’entrée à 1 000 euros. Avec « Bpifrance Entreprises Avenir 1 » (BEA1) [1], la banque permet, pour la première fois, à des investisseurs non professionnels d’investir indirectement, à ses côtés et dans les mêmes conditions, par la prise de participations en capital, principalement dans des entreprises françaises et européennes non cotées. Après le succès de la collecte de ses deux premiers fonds dédiés aux investisseurs particuliers (Bpifrance Entreprises 1 - BE1 et Bpifrance Entreprises 2 - BE2), Bpifrance franchit une nouvelle étape dans l’accès à une classe d’actifs traditionnellement réservée aux professionnels, permettant aux français de contribuer au financement de l’économie réelle et d’accompagner ainsi la croissance des PME et ETI.

Afin de faciliter le parcours de souscription, la Digital Factory de Bpifrance, qui conçoit, produit et exploite les produits et services numériques en ligne pour optimiser l’expérience client, a développé une plateforme en ligne simple et sécurisée permettant aux particuliers de souscrire en toute autonomie : https://fonds-entreprises.bpifrance.fr/.

Bpifrance poursuivra sa stratégie de distribution multicanale, qui a contribué de manière déterminante au succès de la collecte des fonds BE1 et BE2, avec ses partenaires : réseaux bancaires, assureurs, conseillers en gestion de patrimoine, et épargne retraite.

Pour Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance : « En lançant ce nouveau fonds, nous donnons aujourd’hui à nouveau rendez-vous aux Français pour leur permettre d’investir indirectement au capital des entreprises françaises non cotées qui constituent le poumon économique du pays et le socle de la réindustrialisation. Au travers notre gamme Bpifrance Entreprises, dorénavant accessible dès 1 000 euros, notre volonté est de permettre au plus grand nombre d’accéder à cette classe d’actifs, encore méconnue du grand public et de participer au financement de l’économie réelle. »

Le fonds « Bpifrance Entreprises Avenir 1 », d’une taille cible de 50 millions d’euros, co-investira systématiquement, aux côtés de Bpifrance (via l’un de ses fonds gérés, le fonds France Investissement VI – FFI-VI) à des conditions similaires, dans une douzaine de fonds sélectionnés selon des critères prédéfinis : des fonds sous-jacents d’une durée de vie de 12 ans maximum, d’une taille cible d’au moins 150 millions d’euros et pour lesquels Bpifrance (via FFI-VI) s’engagera pour un montant unitaire de 20 millions d’euros minimum. Les fonds sous-jacents devront être classés articles 8 ou 9 selon le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) de l’Union Européenne.

Les investisseurs peuvent souscrire au fonds « BEA1 » pendant une période de 12 mois, à compter du 19 avril 2023.

Le portefeuille de « BEA1 » sera constitué de fonds de capital développement (au moins 60% du total) et de fonds de capital-risque et de capital croissance (au plus 40% du total).

Constitué sous la forme d’un fonds de fonds dît « primaire » [2], « Bpifrance Entreprises Avenir 1 » donnera ainsi accès à un portefeuille multisectoriel et diversifié, constitué d’environ 200 sociétés, principalement des PME et des ETI françaises et européennes non cotées.

Afin de permettre à un plus grand nombre de particuliers d’accéder à cette opportunité d’investissement, le ticket d’investissement minimum dans « Bpifrance Entreprises Avenir 1 » a été abaissé à 1 000 euros (vs. 3 000 euros pour BE2 et 5 000 euros pour BE1).

Plus long (10 ans, prorogeable de deux années) et plus risqué (le capital devra être déployé et le portefeuille reste donc à constituer) que les deux fonds précédents (BE1 & BE2), « BEA1 » visera un objectif de rendement annuel net [3] d’environ 8%. Il convient de souligner que cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Le fonds BEA 1 présente notamment un risque de perte en capital et les investisseurs pourraient perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement.

Cette nouvelle stratégie de « fonds de fonds primaires » permettra de partager avec les particuliers les caractéristiques intrinsèques de l’investissement en capital dans le non coté : patience (période de détention des sociétés du portefeuille entre 5 et 7 ans en moyenne) et création de valeur à long terme (grâce au rôle actif des fonds dans ces sociétés).

Fort de ses 25 ans d’expérience dans l’investissement et d’une forte activité dans le marché du capital investissement français, Bpifrance offre l’opportunité aux investisseurs particuliers français d’accéder à un type de stratégie d’investissement autrefois réservé aux professionnels, tout en bénéficiant de son expertise : Au cours des trois dernières années, environ 1,5 milliard d’euros est investi annuellement par ses équipes spécialisées, dans plus de 60 fonds.

Avec sa nouvelle plateforme « Bpifrance Entreprises », regroupant l’ensemble des fonds de sa gamme Retail [4], Bpifrance franchit une nouvelle étape pour favoriser l’accès des particuliers à cette classe d’actifs encore méconnue du grand public. Entièrement conçue et développée par la Digital Factory, une équipe d’experts internes, cette plateforme a vocation à assurer une meilleure expérience en ligne et à donner accès à des informations utiles pour décrypter les spécificités de l’investissement au capital d’entreprises non cotées. Dotée d’un espace investisseur individuel [5], elle permettra également aux souscripteurs du fonds « BEA1 » de suivre leur investissement. La plateforme a pour objectif d’être évolutive et s’appuiera sur les retours d’expérience de ses utilisateurs dans une logique d’amélioration continue.

Ce service est développé en partenariat avec Tylia Invest [6], l’un des leaders dans le domaine de la digitalisation et la distribution de solutions d’investissements non cotées et des services financiers associés.