Face à l’engouement des investisseurs européens pour la gestion passive, et notamment pour les ETF, Bloomberg a décidé de lancer ses propres indices actions sur le marché de la Bourse de Paris.

Part de marché des fournisseurs ETF sur le marché européen

Source : Bloomberg

Une concurrence frontale avec les acteurs du secteur

Dans le détail, il s’agit de Bloomberg France 40, Bloomberg France Next 20, Bloomberg France Mid 60 ou encore Bloomberg France 120, amenés à concurrencer, respectivement, les indice CAC 40, CAC Next 20, CAC Mid 60 et SBF120, gérés par Euronext. Par ailleurs, dans la même logique, Bloomberg a également créé des alternatives aux indices boursiers historiques proposés par d’autres places boursières européennes, notamment en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni ou encore en Suisse.

Un savoir-faire sur les marchés obligataires

L’objectif est ainsi de proposer à ses clients investisseurs un guichet unique pour leurs expositions sur les principales places boursières mondiales, en s’appuyant sur son expérience de longue date et son savoir-faire, acquis sur la classe d’actifs obligataires. Dans ce domaine, Bloomberg est devenu, au fil du temps, un acteur majeur de ce marché, avec plusieurs milliers de milliards de dollars d’encours, indexés sur ses produits, à commencer par l’un des plus connus d’entre eux, l’indice Bloomberg Global Aggregate Bond Index.

Une méthodologie basée sur la capitalisation boursière flottante

Sur le marché des actions, la méthodologie des nouveaux indices boursiers lancés par Bloomberg, n’apporte pas d’innovation significative. En effet, les entreprises, choisies pour intégrer ces indices, sont sélectionnées sur la base de leur capitalisation boursière flottante, excluant celles dont le flottant est inférieur à 10% et/ou 100 millions de dollars. Compte tenu de ces contraintes, l’indice Bloomberg France 40 ne compte pas dans sa composition les titres ArcelorMittal, Vivendi ou encore Unibail-Rodamco-Westfield alors qu’Eiffage, Sodexo, Euronext y sont inclus malgré leur absence dans le CAC 40.

Une source de revenus complémentaires

Quoi qu’il en soit, il est clair que le développement de l’offre de Bloomberg sur les indices actions, a pour objectif de générer des revenus à travers les licences vendues aux acteurs de la gestion d’actifs. Elles permettant notamment aux fournisseurs de trackers le droit de les utiliser afin de répliquer leur performance. Pour information, chez Euronext, ces revenus, dénommés « Advanced Data Services » (services de données avancés), se sont élevés à près de 225 millions d’euros l’an dernier.