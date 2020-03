Innovation

Alors que les turbulences du marché mettent à l’épreuve la résistance des portefeuilles, BlackRock renforce sa gamme d’ETF durables avec trois nouveaux fonds destinés aux investisseurs qui cherchent à gérer les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur le long terme. Ces lancements font partie intégrante de l’engagement de BlackRock pour faire de la durabilité sa norme en matière d’investissement, et élargir la gamme de solutions permettant aux clients d’investir de manière durable.

Dans un environnement de marché incertain, les investisseurs choisissent les ETF iShares pour accéder aux marchés et effectuer des allocations de portefeuille rapidement et à moindre coût. Dans ce contexte, les flux d’investissement durables poursuivent leur croissance. Le secteur mondial des ETF durables a attiré 5,7 milliards de dollars pour le seul mois de février, dont 1,2 milliard de dollars la semaine dernière [1].

Un plus grand choix avec une gamme élargie

En janvier, BlackRock s’est engagé à doubler son offre de fonds indiciels ESG d’ici la fin 2021. Deux des nouveaux ETF lancés aujourd’hui sont des fonds « miroirs », offrant un équivalent ESG pour des solutions phares d’iShares : les ETF UCITS.

Ces nouveaux fonds élargissent la gamme des briques d’allocation de portefeuille permettant aux investisseurs d’améliorer de manière significative la notation ESG de leurs investissements tout en optimisant leur capacité à suivre de près les indices pondérés.

Le troisième produit lancé combine l’exposition aux « mégatendances », des forces changement susceptibles de transformer l’économie mondiale avec les critères ESG.

Les trois nouveaux produits sont les suivants :

iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF (SMUA) : ce fonds offre une exposition ciblée aux entreprises du marché boursier de l’Union Monétaire Européenne ayant les meilleurs scores ESG. Il suit l’indice MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel et comporte un TER de 0,20 %. Il s’agit de l’alternative ESG au fonds iShares Core MSCI EMU UCITS ETF (CEU).

iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF (SUOU) : ce fonds offre une alternative ESG au fonds phare iShares $ Corp Bond UCITS ETF (LQDE), qui détient actuellement plus de 6,8 milliards de dollars d'actifs. Il offre une exposition aux obligations d'entreprises « investment grade », libellées en USD et bénéficiant de notations ESG MSCI élevées. Il suit l'indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI et a un TER de 0,15%.

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF (CITY) : il s'agit d'un fonds thématique visant à capitaliser sur les opportunités présentées par la nouvelle génération de mégapoles intelligentes offrant des modes de vie durables, s'inscrivant dans la tendance des flux migratoires des campagnes vers les villes à l'échelle mondiale. L'indice STOXX Global Smart City Infrastructure intègre également des critères de sélection ESG pour certains secteurs, risques et controverses. Le fonds tient un TER de 0,40 %.

Stephen Cohen, responsable iShares pour la zone EMEA chez BlackRock, a commenté : « Les investisseurs ont adopté l’investissement indiciel pour intégrer des expositions des marchés de façon efficace, transparente et évolutive dans les portefeuilles traditionnels. Les ETF permettent également aux investisseurs d’atteindre des objectifs de durabilité et d’optimiser le rendement. Nous pensons que le fait de fournir des équivalents ESG à nos produits phares tout en proposant des produits thématiques innovants va contribuer à favoriser encore davantage l’adoption des ETF dans un contexte où les investisseurs recherchent les outils les plus efficaces possibles pour prendre des positions dans un environnement de marché complexe ».

Carolyn Weinberg, responsable mondiale des produits iShares chez BlackRock, déclare : « La transparence des méthodes d’indexation des fonds durables permet aux gestionnaires de portefeuilles d’affiner leurs objectifs ESG à mesure que la demande dans ce domaine augmente. Les investisseurs empruntent de voies différentes pour intégrer les critères ESG dans leurs portefeuilles en utilisant les ETF. En élargissant sans cesse notre gamme, nous souhaitons aider nos clients à atteindre leurs objectifs ».