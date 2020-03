Innovation

Ces trois nouveaux ETF sont des équivalents ESG des ETF UCITS existants, et offrent une exposition en USD, EUR et GBP « investment grade » dans des entreprises fixes et flottantes à très court terme, dans les secteurs de l’industrie, des services publics et des sociétés financières. Les critères ESG excluent spécifiquement les émetteurs impliqués dans les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, les divertissements pour adultes, l’alcool, les jeux de hasard, l’énergie nucléaire, les organismes génétiquement modifiés, les sables bitumineux et le charbon thermique.

Brett Olson, responsable iShares pour la zone EMEA chez BlackRock : « Les investisseurs se tournent vers les ETF iShares pour accéder aux marchés et effectuer des allocations de portefeuille rapidement et à moindre coût dans un contexte d’incertitude des marchés, et la tendance à la durabilité résiste aux turbulences. L’industrie mondiale des ETF durables a attiré 14,3 milliards de dollars* depuis le début de l’année, et nous continuons à nous engager pour offrir aux investisseurs des outils d’investissement qui permettant à la fois de construire des portefeuilles résilients et d’atteindre les objectifs de durabilité. »

Les trois nouveaux produits sont les suivants :