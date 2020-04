BlackRock annonce le lancement du BlackRock Global Impact Fund ("le Fonds"), reposant sur une stratégie de haute conviction pour sélectionner les valeurs « à impact » sur les marchés actions. Ce nouveau fonds offre aux investisseurs la possibilité d’orienter leurs placements vers des entreprises qui s’engagent activement pour relever les grands défis en lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Le lancement de ce nouveau Fonds s’inscrit dans l’engagement de BlackRock de développer sa plateforme d’investissement durable et de faire de la durabilité sa norme d’investissement.

La stratégie « à impact » du Fonds se traduit par des investissements dans des entreprises contribuant à la réalisation des ODD. Le portefeuille du Fonds est composé d’entreprises agissant dans des secteurs « à impact » identifiés par la recherche des équipes de BlackRock. Ces secteurs comprennent, entre autres, des entreprises s’engageant en faveur de l’accès à une éducation de qualité et au logement, d’autres se concentrant sur l’innovation en matière de soins pour répondre aux enjeux de société tels que ceux engendrés par la pandémie de COVID-19, ou encore celles œuvrant dans en faveur de l’inclusion financière et numérique, de la prévention du réchauffement climatique, de la lutte contre les dégradations environnementales ainsi que des stratégies d’optimisation de consommation et d’utilisation des ressources en eau.

Le Fonds est géré par l’équipe Active Equities Impact Investing de BlackRock, récemment créée sous la direction d’Eric Rice, qui a rejoint BlackRock en octobre 2019.

Eric Rice apporte à l’équipe une expertise de plus de 30 ans dans le secteur. Dans son précédent poste, il se consacrait exclusivement à l’élaboration et la gestion de stratégies d’investissement à impact. Il avait précédemment travaillé en tant qu’économiste du développement à la Banque Mondiale et en tant que diplomate américain au Rwanda.

« L’investissement à impact est un secteur de plus en plus attractif pour les investisseurs qui exigent que leurs placements participent à la progression de leurs objectifs de développement durable », a déclaré Eric Rice, gestionnaire du fonds BlackRock Global Impact Fund et Responsable de l’investissement à impact sur les marchés des actions chez BlackRock. « Dans un contexte où la pandémie de COVID-19 engendre des défis mondiaux sans précédents, l’investissement à impact peut jouer un rôle significatif dans la manière dont ces défis seront relevés. Les capitaux du fonds seront consacrés à la recherche d’alpha tout en investissant notamment dans des entreprises travaillant sur les outils de diagnostic et les vaccins pour lutter contre la crise, sur les dispositifs d’alerte de la population ou sur les microcrédits ».

En parallèle des objectifs d’impact, le Fonds cherche à optimiser les rendements à long terme et à dépasser les performances de l’indice MSCI All Country World Index (ACWI). Pour atteindre les objectifs du Fonds, l’équipe a défini des critères d’impact stricts pour les entreprises composant le portefeuille, notamment :

L’importance relative - la majorité des revenus ou la majorité de l’activité commerciale doit faire progresser un ou plusieurs des Objectifs du Développement Durable ;

L’équipe a l’intention de mener une stratégie de portefeuille à faible rotation avec des actifs détenus sur le long terme et d’utiliser une stratégie de dialogue et de partenariat avec les entreprises pour améliorer les résultats en termes d’impact, parallèlement à la création de valeur à long terme. Le Fonds est libellé en dollars USD et est accessible aux investisseurs situés dans toute l’Europe.

Les investissements à impact sont conçus pour générer un impact positif et mesurable en parallèle du rendement financier. Le Fonds utilise les principes directeurs de la Société financière internationale (SFI) de la Banque mondiale pour garantir l’intégration des critères d’impact tout au long du cycle de l’investissement.

Le reporting fait partie intégrante de l’offre d’investissement et les clients recevront régulièrement des mises à jour et des rapports sur l’impact environnemental ou social des sociétés du Fonds.

L’offre de BlackRock en matière d’impact sur le marché des actions s’inscrira dans le cadre des stratégies à impact existantes dans les domaines de l’obligataire et des produits alternatifs. Le groupe Active Equities gère 316 milliards de dollars* d’actifs pour le compte de ses clients et gère des stratégies d’investissement environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) depuis plus de quatre ans.

Le Fonds fait partie de la plateforme d’investissement durable de BlackRock qui gère 107 milliards de dollars* dans des stratégies actives axées sur la durabilité, avec notamment, des fonds thématiques durables et des fonds d’impact. Les options d’investissement durable peuvent offrir aux clients de meilleurs résultats et font partie intégrante de la manière dont BlackRock gère les risques, construit les portefeuilles, conçoit les produits et s’engage auprès des entreprises