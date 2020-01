Innovation

BlackRock a lancé le Global Unconstrained Equity Fund (« le fonds »), conçu pour les investisseurs qui cherchent à allouer des capitaux à un portefeuille composé d’actions d’entreprises internationales à haut potentiel, identifiées grâce à une démarche d’investissement de long-terme, basée sur de fortes convictions.

Le fonds affichera un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 valeurs avec un faible taux de rotation et une perspective d’investissement à long terme. Les valeurs détenues au sein du portefeuille devront avoir une solide position sur le marché, des atouts structurels, des rendements élevés et des équipes de direction efficaces. Le fonds ciblera les marchés développés, en particulier l’Europe et les États-Unis, et aura un style d’investissement sans contrainte ce qui signifie qu’il ne prendra pas en compte les indices de référence lors de la sélection des investissements du fonds. Conformément à l’engagement de BlackRock d’intégrer la durabilité dans tous les investissements, le fonds adoptera également une approche ESG fondée sur une stratégie d’exclusion et intègrera les critères ESG directement dans le processus d’investissement.

Le fonds est géré par Alister Hibbert et Michael Constantis qui s’appuieront sur les données financières disponibles au sein du réseau mondial de BlackRock, avec une plate-forme de plus de 160 gérants disposant d’une expertise d’investissement s’appuyant sur la recherche fondamentale.

Alister Hibbert, co-gestionnaire du fonds déclare : « Le Global Unconstrained Equity Fund a pour objectif d’optimiser les rendements issus de sociétés provenant dont les performances sont relativement uniques dans une perspective de long terme. Notre approche s’inscrit au-delà des rumeurs court-termistes de marché afin de permettre aux investissements de générer des rendements composés, une opportunité considérable mais souvent sous-exploitée. »

Becci McKinley Rowe, Responsable Fundamental Active Equities de BlackRock pour la région EMEA, ajoute : « Les objectifs des investisseurs demeurent inchangés, tandis que les possibilités d’investissement, elles, évoluent. La faible croissance économique et les bouleversements technologiques permettent de différencier les valeurs gagnantes, créant ainsi des opportunités d’investissement alpha à long terme. »