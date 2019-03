Innovation

BlackRock a franchi une nouvelle étape dans ses efforts pour introduire l’investissement durable auprès du grand public, en Europe et dans le monde, avec le lancement de six nouveaux fonds durables négociés en bourse (exchange traded funds, ETF), et en fournissant un accès au reporting de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à travers sa gamme iShares [1].

Philipp Hildebrand, Vice-Président de BlackRock, déclare : « L’Europe est à l’avant-garde de la tendance de l’investissement durable. Dans l’ensemble de la région, l’investissement durable est considéré comme l’avenir de l’investissement et de nombreux clients européens poursuivent le double objectif de répondre aux besoins sociétaux et environnementaux du monde, tout en générant des rendements ajustés au risque à long terme nécessaires pour atteindre leurs objectifs financiers. »

Une étude récente de Greenwich Associates [2] montre que près de la moitié des investisseurs institutionnels européens interrogés – et près de 60% des fonds institutionnels et des compagnies d’assurance – s’attendent à ce que plus de 50% de leurs actifs soient gérés selon les critères ESG d’ici cinq ans. 44% des participants à l’étude et la moitié des gestionnaires de placements interrogés utilisent les ETF comme principal vecteur d’exposition aux facteurs ESG.

Selon BlackRock, les actifs européens en ETF ESG seront multipliés par 20 d’ici 2028, avec un encours de 250 milliards de dollars d’actifs, contre 12 milliards aujourd’hui. Cela représente 60% des actifs de 400 milliards de dollars qui, selon BlackRock, devraient être collectés dans le monde entier.

Carolyn Weinberg, responsable mondiale d’iShares Product chez BlackRock, commente : « L’investissement durable signifie différentes choses selon les investisseurs. Certains veulent simplement éviter l’exposition à certains types d’entreprises, alors que d’autres cherchent à obtenir des résultats durables spécifiques. Notre gamme ETF Sustainable Core vise à établir un catalyseur mondial de choix et de transparence qui permet aux investisseurs d’appliquer des considérations ESG dès la construction de leurs portefeuilles. Avec ces nouveaux fonds, iShares a créé la famille de fonds la plus complète du secteur, en tenant compte de la diversité des objectifs et des préférences de placement exprimés par nos clients. »

Nouveaux venus dans la gamme iShares Sustainable Core

S’appuyant sur le lancement de six ETF ESG l’année dernière, les nouveaux fonds iShares ESG Enhanced ETFs sont conçus pour les investisseurs qui recherchent de manière proactive à améliorer les performances des scores ESG de leurs portefeuilles et à réduire l’intensité de carbone et d’autres gaz à effet de serre (GES), tout en conservant un faible écart de suivi par rapport aux indices parents.

Les six fonds suivent les indices MSCI qui pondèrent les titres afin de maximiser les scores ESG tout en restant proches des indices de référence. Ils sont optimisés pour réduire l’impact carbone et des émissions de GES de 30% par rapport à l’indice parent et filtrer les entreprises qui ont une exposition aux armes controversées et nucléaires, aux armes à feu civiles, au tabac, au charbon thermique et aux sables bitumineux, ainsi que celles impliquées dans des controverses très graves et celles qui agissent en violation des principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Stephen Cohen, Responsable de l’activité iShares pour la zone EMEA au sein de BlackRock, déclare : « La manière dont les portefeuilles sont construits en Europe sont en train d’être bouleversée, les investisseurs exigeant davantage en termes de transparence, de valeurs et de choix. Etant donné que beaucoup d’investisseurs réfléchissent aux caractéristiques ESG de leurs portefeuilles, nous continuerons de chercher des moyens pour rendre l’expression de ces préférences pour le développement durable plus facile et plus rentable, tout en fournissant des outils qui permettent de connaître le profil ESG des ETF dans lesquels ils investissent. »

Ce n’est que le début : un ETF pour chaque investisseur durable en Europe

Avec 26 UCITS Sustainable ETF couvrant une gamme complète de résultats et de classes d’actifs, la gamme iShares de fonds durable est la plus importante du secteur et continuera à s’enrichir. En 2018, les investisseurs européens ont investi plus de 1,4 milliards de dollars dans les ETF durables d’iShares – le flux annuel net le plus élevé jamais atteint.

Les investisseurs sont également maintenant en mesure de consulter les données ESG essentielles sur les ETF d’iShares sur les pages web produits, telles que les données sur l’intensité carbone, et sélectionner les entreprises selon leur exposition en termes d’engagement. 45 % des participants à l’étude Greenwich ont déclaré qu’ils pourraient utiliser davantage d’informations et d’aide pour comprendre comment appliquer l’ESG à leurs portefeuilles.

Remy Briand, Responsable ESG au sein de MSCI déclare, « Selon notre engagement auprès des détenteurs d’actifs et des gestionnaires de patrimoine, MSCI comprend que de nombreux investisseurs souhaiter cibler une exposition ESG élevée avec une réduction des émissions de carbone pour les entreprises controversées tout en visant un profil similaire à celui de l’indice traditionnel sous-jacent. Nous continuons d’accroître nos capacités en matière de notations ESG, d’outils et d’indices pour un nombre croissant de clients qui souhaitent mieux intégrer les ESG dans leurs processus d’investissement pour obtenir des résultats mesurables et transparents ainsi que prendre de meilleures décisions d’investissements. MSCI est heureux de fournir à iShares des indices ESG supplémentaires pour les aider à étendre sa gamme durable et de proposer un large éventail de solutions ESG. »

La gamme durable iShares (UCITS) :