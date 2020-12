Innovation

BlackRock lance Aladdin Climate, une nouvelle offre au sein d’Aladdin visant à guider les investisseurs dans l’évaluation du risque climatique

Aladdin est une plateforme technologique destinée à la gestion des investissements utilisée par des investisseurs institutionnels (lien de présentation).

Aladdin Climate vise à répondre au besoin urgent des institutions financières et des investisseurs de quantifier le risque climatique dans leurs portefeuilles alors que l’impact du changement climatique s’accentue et que la transition mondiale vers la neutralité carbone s’accélère.

Aladdin Climate aidera ses clients à effectuer des stress test pour estimer les performances de leurs investissements dans différents scénarios climatiques comme ceux décrits dans les accords de Paris.

Aladdin Climate établit une nouvelle norme en matière de communication de données sur les risques climatiques.

L’offre Aladdin Climate est réalisée en partenariat avec Sustainalytics et Refinitiv

BlackRock a également élargi l’accès aux données ESG grâce à de nouveaux partenariats avec les principaux fournisseurs de données ESG Sustainalytics et Refinitiv.

Aladdin propose désormais plus de 1 200 indicateurs de performance clés pour aider les gestionnaires d’actifs à identifier les risques liés au développement durable dans leurs expositions et à prendre des décisions éclairées en matière d’allocation d’actifs.

Évolution des données ESG

Aujourd’hui, plus de 85 % des entreprises du S&P 500 communiquent des données ESG, contre 20 % il y a dix ans, et les communications du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ont augmenté de 288 % depuis janvier.

Rob Goldstein, Directeur des opérations chez BlackRock explique : « Il n’y a pas un seul sujet qui suscite plus d’interrogations de la part des clients que l’impact du risque climatique sur leur portefeuille. Pourtant, alors que beaucoup de personnes évoquent aujourd’hui le risque climatique, ce dont les investisseurs ont plus que jamais besoin pour prendre des décisions éclairées, ce sont des données liées à des titres spécifiques de leur portefeuille. Aladdin Climate constitue une innovation majeure pour apporter plus de lisibilité dans la construction de portefeuilles véritablement durables ».

Mary-Catherine Lader, Responsable d’Aladdin Sustainability chez BlackRock ajoute : « Nous nous appuyons sur l’expertise de BlackRock en matière de modélisation financière et de gestion des risques pour établir une norme pour l’analyse des risques climatiques. Aladdin Climate analyse le risque climatique en plus des mesures de risque traditionnelles pour une vision holistique du risque à travers le processus d’investissement, le tout intégré dans les flux de données Aladdin existants. Les investisseurs peuvent désormais analyser des question délicates sur l’impact potentiel de l’élévation du niveau de la mer sur leurs portefeuilles, ou sur la manière dont un passage rapide à des politiques à faible intensité de carbone pourrait affecter certaines entreprises ».