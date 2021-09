Innovation

La demande croissante des investisseurs d’intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)dans leurs portefeuilles obligataires, continue de favoriser la transition des ETF obligataires traditionnels vers des expositions durables. BlackRock a lancé le iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF (AGGE), conçu pour répondre aux besoins des investisseurs qui souhaitent une version qui intègre les ESG du iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF.

Le fonds, qui suit l’indice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI, offre une exposition large et diversifiée au marché obligataire mondial dans 70 pays et plus de 30 devises. AGGE offre un profil de durabilité amélioré par rapport à l’indice Bloomberg Global Aggregate, tout en cherchant à maintenir un profil risque/rendement similaire.

L’indice adopte la meilleure approche en matière d’investissement durable, en intégrant une série de filtres ESG, en excluant les émetteurs dont la notation ESG MSCI est inférieure à BBB. Les obligations d’Etat sont également exclues sur la base de la liste des sanctions de l’ONU, ce qui donne un univers obligataire de 20 000 titres contre 27 000 pour l’indice parent [1]. En outre, l’indice vise également à avoir un impact environnemental mesurable en allouant au moins 10% de sa valeur de marché à des titres classés comme obligations vertes.

Brett Olson, responsable des iShares Fixed Income pour la région EMEA chez BlackRock, a déclaré : "Alors que la transition versl’investissement durable continue de s’accélérer, nous avons constaté une forte demande de tous les segments de clientèle pour une exposition globale durable. De nombreux investisseurs qui modifient leur allocation obligataire optent pour l’indexation en raison de la diversification, de la transparence et de l’efficacité qu’offrent les ETF. Nous pensons que l’ETF iShares Global Aggregate Bond ESG répond aux besoins des investisseurs qui souhaitent disposer d’une exposition aux obligations sur les marchés mondiaux, tout en offrant des caractéristiques durables améliorées".

Le fonds offre aux clients un moyen rentable d’accéder instantanément au marché obligataire mondial, les investisseurs pouvant accéder à près de 20 000 obligations de 3 000 émetteurs en une seule transaction pour un ratio de frais de 0,10 %. AGGE est également proposé dans plusieurs classes d’actions couvertes en devises [2].

Ce lancement s’inscrit dans le cadre des engagements de BlackRock selon lesquelles 70 % de ses lancements et repositionnements de fonds en Europe en 2021 seront conformes à l’article 8 ou 9 du règlement de l’Union européenne sur les informations financières durables (SFDR). AGGE est classé dans la catégorie Article 8 [3].