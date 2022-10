Innovation

Ce dernier compte à ce jour 15 milliards de dollars d’encours, ce qui en fait un des fonds multi-actifs les plus importants distribués dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Il prodigue à ses clients un historique de 25 ans de rendements attractifs ajustés au risque.

BlackRock annonce le lancement du fonds Sustainable Global Allocation UCITS Fund en Europe

Rick Rieder, Chief Investment Officer de la plateforme Global Fixed Income de BlackRock et responsable de l’équipe BlackRock Global Allocation Investment, sera le gestionnaire principal du portefeuille aux côtés de cinq investisseurs chevronnés de l’équipe Global Allocation Investment : Russ Koesterich, David Clayton, Kate Moore, Randy Berkowitz et Sarah Thompson

Le fonds est conçu pour les investisseurs à la recherche d’une stratégie multi-actifs mondiale diversifiée, intégrant les facteurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d’investissement.

Le nouveau fonds est conçu pour être une stratégie de cœur de portefeuille. Il comprend un cadre ESG intégrant les critères durables tout au long de son processus d’investissement afin de répondre aux principales normes durables européennes. Le fonds sera géré selon la philosophie d’investissement du BGF Global Allocation Fund, offrant un portefeuille multi-actifs diversifié, flexible et « unconstrained », cherchant à maximiser le rendement total d’une manière cohérente avec les principes ESG.

Les objectifs du fonds en matière de durabilité sont atteints grâce à l’utilisation d’un dispositif interne qui évalue et classe les investissements sous-jacents en fonction de leurs externalités positives et négatives. Le fonds investira au moins 50 % de ses actifs dans des titres classés comme ayant des externalités positives (PEXT) et exclura les titres ayant des externalités négatives (NEXT). L’approche dynamique permet d’intégrer l’impact des risques tant financiers que sociétaux liés aux pratiques ESG. Par conséquent, le portefeuille est orienté vers les émetteurs qui gèrent au mieux les facteurs de risque E, S et G et ceux qui ont un impact positif sur l’environnement et la société dans son ensemble. Au moins 90 % des titres détenus par le fonds ont des notations ESG.

Rick Rieder, Chief Investment Officer de la plateforme Global Fixed Income et Responsable de l’équipe Global Allocation Investment chez BlackRock : "Nous avons lancé le Sustainable Global Allocation Fund en réponse aux demandes des clients en attente d’une stratégie multi-actifs sans contrainte pouvant aider les investisseurs à traverser des longues périodes de volatilité accrue tout en exprimant leurs préférences en matière de durabilité. Nous avons repris les principes de gestion de l’actuel Global Allocation Fund et exploité le cadre ESG interne de BlackRock pour créer une offre unique qui constituera une source potentielle de rendement essentielle pour les investisseurs dans les années à venir. Le nouveau fonds offre une approche d’investissement responsable sur long terme, grâce auquel ils peuvent espérer un profil de risque et de rendement similaire à celui de notre fonds existent Global Allocation."

Le fonds vise à obtenir un score d’intensité carbone des participations plus faible que celui des sociétés émettrices de l’indice de référence (60 % de l’indice MSCI All Country World / 40 % de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index).

L’univers d’investissement est en outre réduit par l’exclusion de 20 % des participations les moins bien notées, et ce pour chaque composant l’indice de référence sur la base des scores MSCI, et par l’utilisation des filtres BlackRock EMEA baseline screens pour limiter l’exposition aux activités telles que les combustibles fossiles, le tabac, les armes nucléaires, les armes controversées, les armes civiles et les contrevenants aux pratiques commerciales controversées. L’équipe de gestion du portefeuille utilise les principes de l’allocation globale traditionnelle et un cadre ESG ‘best-in-class’ pour créer un portefeuille avec des participations en actions fondamentales à forte conviction, capable de générer de l’alpha, complété par des obligations pour assurer la diversification et le rendement, ainsi que par des stratégies dérivées pour gérer le risque.

L’équipe d’investissement travaillera en partenariat avec l’équipe BlackRock Fixed Income et l’équipe Global Allocation ESG Investment, afin de coordonner l’intégration ESG, l’évaluation du risque climatique et les efforts d’investissement durable. L’accent mis par ce fonds sur la croissance, dans le cadre d’une approche à risque contrôlé, a été conçu pour aider les clients à rester investis sur l’ensemble des marchés, à atteindre leurs objectifs financiers et à réaliser leurs objectifs de durabilité.

Le fonds sera géré par l’équipe Global Allocation Investment, composée de plus de 30 personnes, dirigée par Rick Rieder. L’équipe a une expérience de la gestion des stratégies « unconstrained » et un accès aux experts ESG de BlackRock pour guider le cadre d’investissement. Cette expertise combinée place le fonds dans une position unique pour capitaliser sur les nombreuses opportunités ESG du marché actuel.

La devise de base du fonds sera libellée en USD, avec des classes d’actions couvertes et négociables selon les besoins.