Barclays a annoncé aujourd’hui le lancement de son programme inaugural d’EMTN structurés verts.

Le programme offre aux investisseurs institutionnels et particuliers une possibilité d’investissement vert différenciée, avec un remboursement des obligations structurées indexé sur un indice vert. En outre, le produit des obligations est affecté au financement ou refinancement d’activités vertes éligibles, comme les prêts en faveur des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et le transport durable, ce qui contribue à l’ambition Net Zéro de Barclays et apportera 100 milliards de livres sterling aux financements verts d’ici 2030.

L’investissement comme l’utilisation du produit seront conformes au Cadre de financement durable et au Cadre d’émissions vertes, et l’indice sera sélectionné conformément aux principes de sélection des indices verts.

Commentant le lancement du programme C.S. Venkatakrishnan, responsable des marchés mondiaux et co-président de Barclays Bank PLC chez Barclays, a déclaré : « Nous continuons à assister à une demande accrue des clients pour des possibilités d’investissement durable et le lancement aujourd’hui du programme de billets structurés verts de Barclays offre aux clients une nouvelle possibilité innovante d’accéder au marché vert. Cela représente également une énorme avancée dans notre parcours d’innovation sur les marchés mondiaux pour proposer des offres de produits structurés plus convaincantes et durables ».

Sasha Wiggins, chef de groupe des pouvoirs publics et de la responsabilité d’entreprise, a déclaré : « L’année dernière, nous avons annoncé notre engagement à aligner tous nos financements sur les objectifs de l’Accord de Paris, en ouvrant la voie à la réalisation de notre ambition de devenir une banque Net Zéro d’ici 2050. Nous nous sommes également engagés à apporter 100 milliards de livres en financements verts d’ici 2030 ; cette offre d’investissement innovante pour nos clients représente une nouvelle part importante du respect de cet engagement pour contribuer à accélérer la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone ».

Kathryn McLeland, trésorière du groupe, a déclaré : « Nous sommes heureux de compléter notre programme existant d’obligations vertes par des capacités de billets verts structurés, ce qui élargira la diversité des sources de financement et constituera un excellent exemple de l’incarnation de la philosophie "Power of One Barclays" pour élargir notre offre de produits verts auprès de la clientèle ».

Barclays met la priorité sur l’impact de ses financements et continue à développer son offre de produits et son activité de financement social et environnemental au sein de la banque. L’annonce d’aujourd’hui fait suite au lancement de l’ indice Barclays Solactive Climate Change Europe BTI et l’intention de Barclays de soutenir les produits et les initiatives liés au climat par l’intermédiaire de l’ émission d’obligations vertes.