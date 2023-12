Innovation

BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM), l’un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde avec 1 800 milliards de dollars d’encours sous gestion [1], annonce le lancement du fonds BNY Mellon Absolute Return Credit (le fonds). Le Fonds est géré par Insight Investment (Insight), un gestionnaire d’actifs mondial affichant un encours de 699,2 milliards d’euros [2].

Le fonds a pour objectif de générer un rendement positif, quelles que soient les conditions de marché. Cependant, les rendements positifs ne sont pas garantis. Cet objectif est mis en œuvre en procédant à des allocations à court comme à long terme sur différent segments du crédit et de l’obligataire tels que l’investment grade, le high yield, les marchés émergents et les Asset-Backed Securities (ABS). Le fonds est classé Article 8 conformément au règlement européen SFDR.

Le fonds est géré par Shaun Casey, qui a rejoint l’équipe Global Credit d’Insight en 2014 et qui est également chargé de déterminer le positionnement crédit du fonds BNY Mellon Absolute Return Bond [3]. Shaun est épaulé par une équipe de gestionnaires de portefeuille de crédit, dont Adam Whiteley, responsable du crédit mondial, et des spécialistes du haut rendement, des marchés émergents et du secured finance, ainsi que par l’équipe de 20 analystes crédit d’Insight. Insight gère une stratégie obligataire à rendement absolu depuis plus de 15 ans et une stratégie de crédit mondial depuis plus de 12 ans.

Shaun Casey, gérant de portefeuille chez Insight Investment, déclare : « Le fonds bénéficie de la flexibilité indispensable pour dénicher des opportunités de rendement sur l’ensemble des segments du marché obligataire. Nous recherchons la décorrélation entre le prix d’une obligation et la valeur fondamentale d’un actif. Les périodes d’instabilité des marchés peuvent entraîner un accroissement des spreads de crédit et une plus grande incertitude sur l’évolution des marchés, ce qui se traduit par des anomalies sur les prix. Nous constatons aujourd’hui que les spreads de crédit sont nettement plus élevés qu’en 2017, lorsqu’ils ont atteint leur plus bas niveau avant la pandémie, ainsi que plus de dispersions en termes de spread pour des émetteurs de qualité similaire. Nous pensons que cela crée un excellent environnement dans lequel générer de l’alpha. »

Violaine de Serrant, Country Head de BNY Mellon Investment Management pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Israël, ajoute : « Selon nous, les stratégies de performance absolue sont judicieuses dans un contexte d’incertitudes, tant sur les taux que d’un point de vue géopolitique, car elles visent à générer des rendements positifs même sur des marchés difficiles ou volatils, contrairement à une approche long-only traditionnelle. Plus tôt cette année, nous avons lancé un autre fonds géré par Insight, le BNY Mellon Floating Rate Credit Fund[3]. Ces deux fonds se distinguent par le fait qu’ils ne s’appuient pas sur la duration pour générer des revenus ou des rendements. Nous pensons qu’Insight est le gestionnaire de référence sur l’obligataire, offrant une large gamme de produits aux investisseurs, qu’ils recherchent un revenu attractif, un rendement positif dans différentes conditions de marché, ou pour générer de la performance en cas de baisse des taux. »

Le fonds BNY Mellon Absolute Return Credit fait partie de la gamme BNY Mellon Global Funds, plc domiciliée en Irlande. Il sera enregistré pour la vente en Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Norvège, Suède, Suisse, ainsi qu’au Danemark, Luxembourg, Royaume-Uni et aux Pays-Bas.