Innovation

Ces fonds offrent une exposition aux marchés actions, en ne sélectionnant que des sociétés affichant des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées, qui ont une stratégie de transition énergétique robuste et une empreinte carbone inférieure aux univers de référence. L’empreinte carbone [3] restante du portefeuille est compensée chaque trimestre par l’achat de certificats de réduction d’émissions certifiées, émis par le projet Kasigau Corridor REDD-+ au Kenya.

Des leaders Européen de l’assurance tels que Allianz, Cardif, HDI Assicurazioni (membre du Talanx Group) et Gruppo ITAS Assicurazioni ainsi que des fondations et fonds de pensions ont soutenu cet investissement innovant. Ces sociétés reconnaissent la nécessité croissante de solutions durables qui ont un véritable impact environnemental et social tout en offrant un potentiel de performance et de liquidité.

Le fonds THEAM Quant - World Climate Carbon Offset Plan a reçu le label Belge Febelfin.

Au sujet du projet Kasigau Corridor REDD-+

Ce projet protège les forêts menacées, la faune qui y vit et fournit aux communautés une voie de développement durable et transformative. La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation (REDD-+) est une stratégie d’atténuation des changements climatiques introduite par l’ONU. « Le signal plus » concerne des avantages supplémentaires pour la communauté locale et la biodiversité. Le projet REDD-+ de Kasigau a contribué à la réalisation de 11 des 17 objectifs de développement durable.

En 2019, le projet a été témoin d’indicateurs d’une transition vers un impact durable à long terme. En particulier, l’initiative Hadithi s’est élargie pour inclure plus de 1 200 femmes dans plus de 40 groupes créant de l’artisanat et, au troisième trimestre 2019, avait déjà versé plus de 100 000 dollars à ses membres ; ce programme atteint la croissance organique et l’autosuffisance. Et pour la première fois, le projet a atteint un niveau zéro de braconnage pour l’ivoire, le point culminant d’années de collaboration avec le Kenya Wildlife Service.