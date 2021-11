Innovation

Cette unité de compte est disponible dans les contrats d’épargne commercialisés par BNP Paribas Banque Privée. Blackstone, est le premier propriétaire d’immobilier commercial au monde [1].

Blackstone Bepimmo est un fonds ouvert [2] disponible à partir de 100 000 € net de frais d’arbitrage ou de versement. Ce produit offre aux investisseurs privés un accès à l’immobilier européen de qualité institutionnelle, ciblant des actifs générateurs de rendement, sur la base de thématiques de forte conviction telles que la logistique, le résidentiel et le bureau, en bénéficiant de l’expertise de Blackstone.

Joan Solotar, Global Head of Private Wealth Solutions chez Blackstone, revient sur la création de Blackstone Bepimmo : « Nous avons le plaisir de renforcer le partenariat entre BNP Paribas et Blackstone à travers ce nouveau produit. Cela marque une nouvelle étape dans notre engagement à offrir des produits d’investissement de qualité institutionnelle à des investisseurs particuliers éligibles en Europe et en Asie. Nous avons pour objectif de répondre aux besoins des gérants de fortune européens et à leurs clients qui sont plus que jamais à la recherche d’opportunités d’investissement allant au-delà des classes d’actifs traditionnelles. »

« Depuis 2016, nous proposons aux clients de BNP Paribas Banque Privée d’investir en private equity dans le cadre de leur contrat d’épargne. Ce nouveau fonds enrichit notre offre d’actifs non cotés : il souligne notre volonté de rendre accessible aux clients avertis et en quête de diversification dans ce contexte de taux bas, une solution d’investissement innovante », précise Fabrice Bagne, Directeur Général Adjoint de BNP Paribas Cardif.

« Avec Blackstone Bepimmo, nous offrons la possibilité aux épargnants privés d’avoir accès dans le cadre de leur contrat assurance-vie à l’immobilier européen non côté de qualité institutionnelle. L’immobilier est un actif tangible très apprécié de nos clients et particulièrement pertinent dans le cadre d’une stratégie de diversification d’un patrimoine », ajoute Nicolas Otton, Directeur de BNP Paribas Banque Privée.

Bepimmo est disponible depuis le 20 septembre dans la gamme de contrats d’assurance-vie et de capitalisation de BNP Paribas Banque Privée [3].