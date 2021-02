Innovation

Labellisé ISR [1], BNP Paribas Inclusive Growth investit dans des entreprises alliant performances financières et démarche proactive pour réduire les inégalités sociales.

Un « score inclusif » basé sur une méthodologie propriétaire inédite permet d’évaluer les entreprises et d’en sélectionner 40 à 60 pour composer et gérer un portefeuille d’actions concentré et de forte conviction.

BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») restructure le fonds BNP Paribas Human Development, désormais rebaptisé BNP Paribas Inclusive Growth, pour développer une nouvelle stratégie d’investissement axée sur la croissance inclusive [2], visant à réduire les inégalités liées au revenu, à l’éducation, au genre, à l’origine ethnique, à l’origine géographique, l’âge, ou le handicap.

BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH : COMBINER LA DIMENSION SOCIALE ET LA PERFORMANCE FINANCIERE

L’évolution de ce fonds s’inscrit pleinement dans la stratégie Global Sustainability de BNPP AM, dont l’Egalite et la Croissance Inclusive constituent - aux côtés des thématiques de la transition énergétique et l’environnement - l’un des trois piliers clés. Cette thématique, souvent perçue comme secondaire, est pourtant une composante essentielle des scores ESG [3] des entreprises ; la dimension sociale est d’ailleurs mise en exergue par la crise économique et sanitaire que le monde traverse actuellement.

Labellisé ISR en France, BNP Paribas Inclusive Growth investit dans des entreprises contribuant positivement à la diversité et à l’inclusion. Sa stratégie d’investissement repose sur cinq grands challenges sociaux, identifiés comme causes majeures des inégalités :

Préserver les plus fragiles de la précarité

Favoriser la mobilité sociale

Développer une offre de qualité accessible au plus grand nombre

Respecter l’éthique des affaires

Promouvoir la décarbonation et la biodiversité

Avec la conviction que la croissance inclusive est créatrice de performances financières durables et d’une meilleure gestion des risques à long terme, BNP Paribas Inclusive Growth vise à offrir aux investisseurs institutionnels et épargnants des rendements potentiellement attractifs tout en contribuant à une économie qui crée des opportunités pour tous.

UN SCORE INCLUSIF ISSU D’UNE METHODOLOGIE PROPRIETAIRE INEDITE

BNPP AM a développé une méthodologie d’évaluation propriétaire associant l’expertise de son département de recherche quantitative et les capacités d’analyse des données extra-financières par son équipe d’experts en analyse ESG.

Toutes les valeurs sont ainsi notées sur 100, en fonction d’indicateurs ESG associés à une gamme spécifique de critères « croissance inclusive » parmi lesquels : contrats de travail, conditions de travail, égalité salariale, diversité des profils au sein de l’entreprise, pourcentage de femmes managers, présence de femmes aux postes de direction, management des talents, formation professionnelle, offre de produits et services à destination des consommateurs à faible revenu, politique de rémunération des dirigeants,.

Le « score inclusif » final attribué à chaque société est établi sur la base d’une surpondération des critères sociaux (qui comptent pour 65 % du score inclusif, contre 20% pour les critères de gouvernance et 15% pour les critères liés à l’environnement). Il permet ainsi d’identifier les leaders de la croissance inclusive. Les entreprises obtenant une note inférieure à 20 sur 100 sont automatiquement exclues de l’univers d’investissement.

Cette approche sélective permet à BNP Paribas Inclusive Growth de répondre à l’ensemble des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies au travers de la thématique du fonds. Quatre objectifs sont adressés en priorité : l’accès à des emplois décents, la réduction des inégalités, l’égalité entre les sexes et la lutte contre la pauvreté.

Maria Luz Diaz Blanco et Anne Froideval, gérantes du fonds Inclusive Growth, commentent : « En intégrant des indicateurs de performance spécifiques d’une entreprise, tels que le taux de rotation des effectifs ou la diversité au sein du conseil d’administration notre modèle propriétaire permet de filtrer l’univers d’investissement. Sur le millier d’entreprises ainsi retenues, notre approche financière permet de retenir un portefeuille d’actions concentré sur 40 à 60 titres. Cette gestion de forte conviction nous permet ainsi d’identifier les leaders de la croissance inclusive et répond aux attentes de nos clients qui souhaitent générer un impact positif sur la société de demain tout en créant de la valeur sur le long-terme. »

Delphine Riou, Analyste ESG chez BNP Paribas Asset Management, ajoute : « Le fonds BNP Paribas Inclusive Growth s’inscrit dans la continuité des travaux de BNPP AM sur la thématique sociale et répond à la demande de nos clients. Nous sommes convaincus que les entreprises qui mettent en œuvre les meilleures pratiques de diversité et d’inclusion auprès de leurs collaborateurs, leurs clients ou encore leurs fournisseurs peuvent obtenir de meilleurs résultats financiers. Ce constat résonne d’autant plus fort avec la crise de Covid-19 qui a accéléré l’émergence des considérations sociales dans les prises de décision en matière d’investissement. »