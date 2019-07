Innovation

Lancé le 27 juin, ce fonds vient enrichir la gamme de fonds « multi-facteurs » gérés par les équipes de gestion quantitative du pôle Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS) de BNPP AM.

Un an après le lancement du fonds crédit euro Parvest QIS Multi-factor Credit Euro IG, ce nouveau fonds crédit US permet aux investisseurs de bénéficier de la même approche dite « multi-facteurs » appliquée aux obligations d’entreprises américaines. Il vient renforcer l’une des gammes de fonds multi-factoriels la plus importante du marché qui a par ailleurs obtenu six labels ISR en avril dernier. Ce nouveau fonds vise lui aussi à obtenir la certification ISR [1], grâce à l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans la sélection des obligations.

La sélection des titres du nouveau fonds Parvest US Multi-Factor Corporate Bond repose sur une approche combinant plusieurs facteurs : momentum, qualité, valorisation et risque.

Elle s’appuie sur une analyse quantitative d’indicateurs fondamentaux et de données de marché dans l’objectif d’identifier les titres présentant les meilleures perspectives de rendement et offrant un objectif de risque équivalent à son indice de référence.

« BNP Paribas Asset Management est l’un des premiers asset managers à pouvoir proposer une gamme aussi complète de fonds multi-facteurs. De plus, six fonds de cette gamme bénéficient désormais du label ISR et leur permettent une plus grande visibilité auprès des investisseurs » a indiqué Olivier Laplénie, Responsable de la gestion quantitative obligataire de BNPP AM.

« Le fonds Parvest US Multi-factor Corporate Bond offre une solution complémentaire aux investisseurs qui cherchent à diversifier leur exposition obligataire. Grâce à nos deux fonds multi-facteurs sur les obligations d’entreprises émises en euro et en dollar, l’ensemble de notre gamme couvre désormais les principales régions, aussi bien sur les marchés actions que sur le crédit. En prime, grâce à leur approche qui intègre les critères ESG, ces fonds répondent à la demande croissante des investisseurs pour des solutions d’investissements durables. » a ajouté Charles Cresteil, Spécialiste des Investissements Quantitatifs de BNPP AM.

Caractéristiques du fonds Parvest US Multi-Factor Corporate Bond :