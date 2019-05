Innovation

Il permet aux investisseurs de s’exposer à la performance de 50 actions internationales de grande capitalisation boursière sélectionnées pour leur participation active au modèle économique basé sur la circularité des biens, des matériaux et des matières premières.

L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des services de manière durable. Il s’agit de repenser entièrement le choix des matériaux et des usages tout en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Cette approche s’oppose au modèle de production et de consommation appelé "économie linéaire" consistant à extraire, produire, consommer et jeter. La réglementation, la sensibilisation au comportement des consommateurs ainsi que la raréfaction des matériaux sont autant de mutations profondes qui poussent les entreprises à rechercher de nouvelles solutions et à adopter les principes de l’économie circulaire.

Le thème de l’économie circulaire s’inscrit pleinement dans les priorités de BNPP AM en matière d’investissement durable, à savoir la transition énergétique, la protection de l’environnement, l’égalité et la croissance inclusive.

« La prise de conscience des impacts environnementaux de leurs modèles économiques, les évolutions réglementaires en matière de préservation des ressources poussent les entreprises à adopter des stratégies de développement alternatives vers un modèle plus vertueux », explique Robert-Alexandre Poujade, Analyste ESG [1] au sein du Sustainability Centre de BNPP AM. « Nos analystes étudient la capacité des entreprises à anticiper ces évolutions, et engagent un dialogue avec elles pour les encourager à adopter des modèles plus durables. »

« BNPP AM fait partie des trois plus importants fournisseurs d’ETF ESG en Europe [2] ; c’est une thématique au cœur de notre stratégie et à valeur ajoutée pour nos clients. Ayant été le premier gestionnaire d’actifs à lancer un ETF sur le bas carbone il y a plus de 10 ans, nous avons pour ambition d’élargir notre gamme BNP Paribas Easy sur les indices ESG et d’innover dans des domaines encore peu explorés. Le lancement de cet ETF sur la thématique de l’économie circulaire s’inscrit pleinement dans cette ambition. » explique Isabelle Bourcier, Responsable des gestions Quantitative & Indicielle de BNPP AM.

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF (le fonds) est négociable en continu à partir du 23 mai 2019 sur Euronext Paris. Il réplique l’indice ECPI Circular Economy Learders Equity (code Bloomberg GALPHCEN) dont la méthodologie se base en premier lieu sur les critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) d’entreprises cotées d’envergure mondiale. Les sociétés sont ensuite sélectionnées pour leur participation à l’économie circulaire et répertoriées selon plusieurs catégories : conception circulaire, récupération des matériaux, extension de la durée de vie du produit, plateformes de partage et offre de produits en tant que services (cloud, leasing, échange de biens). L’indice sélectionne une liste finale de 50 sociétés ayant la plus importante capitalisation boursière en veillant à conserver une diversification sur les secteurs considérés comme éligibles par les analystes d’ECPI, un fournisseur d’indices indépendant italien qui offre une large gamme d’indices ESG depuis plus de 20 ans. Cet indice exclut notamment les activités relatives aux armes et au tabac.

Caractéristiques de BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF :