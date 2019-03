THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan met en œuvre une stratégie d’investissement systématique. Le fonds s’expose à la performance d’actions d’entreprises européennes liquides, respectant des normes élevées en matière d’ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance) et choisies en fonction de leur empreinte carbone et de la robustesse de leur stratégie de transition énergétique. De plus le fonds vise à compenser l’empreinte carbone de la stratégie mise en œuvre (Scope 1 et Scope 2) ; cette compensation pouvant être considérée comme partielle**.

La compensation de l’empreinte carbone est effectuée grâce à l’utilisation de certificats de réduction d’émissions vérifiées « VER » (Verified Emission Reduction), aussi appelés crédits carbone, issus du projet « Kasigau Corridor REDD+ ».

Ce projet situé dans le sud-est du Kenya, protège plus de 200 000 hectares de forêts arides menacées. Il est développé par la société californienne Wildlife Works et est le premier projet REDD+ à émettre des VER. Outre l’impact environnemental, l’investissement dans ce projet a pour objectif de générer des emplois à long terme et de promouvoir des sources de revenus durables, encourageant ainsi les communautés locales à préserver les forêts et leur biodiversité.

Le lancement de ce fonds s’inscrit pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique engagé par BNPP AM à travers sa nouvelle stratégie globale sustainability et plus largement par l’ensemble du Groupe BNP Paribas qui vise à accompagner la transition énergétique en ligne avec la trajectoire 2°C de l’Accord de Paris. C’est un engagement fort afin de contribuer à la transition énergétique, d’une part en accompagnant ses clients vers une économie bas carbone, et d’autre part en diminuant l’empreinte environnementale liée à son fonctionnement propre. BNP Paribas, neutre en carbone depuis 2017, soutient Wildlife Works depuis 2010 et utilise ce projet pour compenser son empreinte carbone.

Isabelle Bourcier, Responsable des gestions Quantitative & Indicielle, BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « L’investissement durable est au cœur de notre stratégie et nous sommes fiers de lancer le fonds THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan. Il s’agit du premier fonds permettant aux investisseurs institutionnels de compenser une part significative des émissions issues de leurs investissements dans le cadre de la directive OPCVM. »

Neven Graillat, Responsable des solutions d’investissement durable, BNP Paribas Global Markets, a ajouté : « La gestion des risques liés au changement climatique est primordiale car elle contribue à la maîtrise du risque financier de nos financements et de nos investissements. Ce fonds représente une étape clé pour combler l’écart entre les investissements à impact et les investissements en actions.. Il représente un très bel exemple de collaboration au sein de BNP Paribas, entre les équipes de Global Markets et d’Asset Management en matière d’investissement durable. »

THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan est un FCP de droit français conforme à la directive 2009/65/CE. Son lancement s’inscrit dans le contexte d’innovation de la place de Paris en matière de finance durable et de la publication par l’Autorité des marchés financiers (AMF) du guide sur la compensation de l’empreinte carbone par les organismes de placement collectif. Ce fonds géré par BNP Paribas Asset Management France a été créé en collaboration avec BNP Paribas Global Markets, la division de la banque consacrée aux marchés des capitaux. BNP Paribas Cardif, la filiale assurance de BNP Paribas qui vient de renforcer sa stratégie d’investissement socialement responsable initiée en 2008, fait partie du premier groupe d’investisseurs institutionnels ciblant le fonds.