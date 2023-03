Innovation

BFT IM annonce la création de BFT France Obligations Durables ISR, un fonds investi majoritairement en obligations vertes et sociales émises par des entreprises françaises. Ce nouveau fonds vient enrichir l’offre « Investir en France pour une croissance durable » développée par BFT IM.

« Avec BFT France Obligations Durables ISR et en parfaite cohérence avec le Projet sociétal du Groupe Crédit Agricole, nous contribuons, aux côtés de nos clients investisseurs, à financer les entreprises françaises et leurs projets de transformation durable » déclare Gilles GUEZ, Directeur général de BFT Investment Managers.

Le marché des obligations durables est en pleine croissance et la France se positionne en leader européen avec plus de 340 milliards d’euros d’encours [1]. BFT France Obligations Durables ISR permet de conjuguer recherche de performance sur ce marché et participation au financement de projets environnementaux et sociaux.

Ce fonds obligataire est investi à 75 % au minimum dans des obligations durables respectant les principes Green, Social, Sustainable et Sustainability Linked Bonds de l’ICMA [2].

Les projets financés par les émissions d’obligations vertes et sociales couvrent :

la gestion durable de l’eau et des eaux usées, les moyens de transport propres, les bâtiments écologiques, la prévention et la maîtrise de la pollution ;

l’accès à des services essentiels (santé, éducation et formation professionnelle, soins), l’accès à un logement à un coût abordable, la création d’emplois, le développement socioéconomique.

Le fonds est proposé à une large gamme de clientèle : assureurs, investisseurs institutionnels, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires.