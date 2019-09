Innovation

Alors que le thermomètre mondial continue de grimper en raison du changement climatique, Aviva Investors, la filiale mondiale de gestion d’actifs d’Aviva plc, annonce le lancement d’un nouveau fonds thématique en faveur de la transition vers une économie bas carbone.

Le fonds Aviva Investors Climate Transition European Equity a reçu un investissement initial de 100 millions d’euros d’Aviva France et est géré par Françoise Cespedes. Elle bénéficie de l’expertise de Rick Stathers, analyste ESG senior et spécialiste du changement climatique, qui développe la méthodologie permettant de définir l’univers d’investissement du fonds.

Le fonds adopte une approche d’investissement de long terme de forte conviction : il se focalisera sur les entreprises dégageant un chiffre d’affaires significatif sur les biens et services destinés à limiter les effets du changement climatique et à s’adapter à ceux-ci, ainsi que les entreprises dont le modèle économique s’accordera avec un environnement plus chaud et des contraintes bas carbone.

À en croire le dernier rapport « New Climate Economy » de la Commission mondiale sur l’économie et le climat, une croissance verte pourrait rapporter 26 000 milliards de dollars à l’économie d’ici 2030. Les catastrophes naturelles provoquées par des aléas climatiques ont causé des milliers de décès et ont engendré des coûts d’un montant de 320 milliards de dollars pour la seule année 2017. [1]

Le fonds n’investira pas dans des valeurs exposées aux secteurs du charbon, des hydrocarbures non conventionnels, des hydrocarbures provenant de l’Arctique, ou de la production d’électricité issue de centrales thermiques au charbon. Il limitera également son exposition aux valeurs de sociétés d’extraction de pétrole et de gaz, ou à celles de centrales électriques au gaz.

Le fonds vise à générer une solide performance pour les investisseurs en adoptant une approche d’investissement qui intègre les idées et les analyses des 18 membres de l’équipe Global Responsible Investment ainsi que d’une quarantaine de professionnels de l’investissement dédié aux actions.

Euan Munro, CEO d’Aviva Investors, explique : « L’inaction face aux risques climatiques représente une faute en matière de protection des intérêts à long terme des investisseurs. Il est primordial que les sociétés de gestion d’actifs s’engagent en proposant aux clients des solutions qui contribueront à remédier à cette situation critique. »

Françoise Cespedes, gérante du fonds Aviva Investors Climate Transition European Equity : « Ce fonds s’inscrit dans le cadre de notre stratégie ambitieuse visant des performances solides et des résultats durables pour les clients par le biais d’une gestion positive des risques climatiques. Ce programme est en phase avec les Objectifs de développement durable de l’ONU et avec les engagements pris par les dirigeants du monde entier en 2015 dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat afin d’éviter les conséquences dramatiques de l’inaction climatique sur les sociétés et l’économie mondiale. »