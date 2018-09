Innovation

Aviva Investors, la branche internationale de gestion d’actifs d’Aviva plc (« Aviva »), annonce le lancement du fonds Aviva Investors European Infrastructure Debt Fund (« le fonds »).

Le fonds, dédié à la dette d’infrastructures senior libellée en euro, est géré par Florent Del Picchia, basé à Paris, et Sarah Wall, basée à Londres. Il a clôturé une première levée de fonds grâce aux engagements de cinq compagnies d’assurance européennes.

L’objectif du fonds est de générer une performance brute comprise de 180 à 200 points de base au-dessus du taux Euribor ou du mid-swap.

Le fonds peut investir dans plusieurs secteurs, notamment la production d’énergie et de chaleur, les énergies renouvelables, les services aux collectivités, les infrastructures sociales et le transport.

Florent del Picchia, Gérant infrastructures et énergies renouvelables chez Aviva Investors, a déclaré : « Le fonds permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles de crédit et d’obtenir une exposition à la dette d’infrastructures émise par différents secteurs et pays, en bénéficiant d’une performance ajustée du risque attractive. Ce lancement traduit l’intérêt croissant des investisseurs pour cette classe d’actifs ».

Antoine Maspétiol, Responsable de l’activité Dette Privée chez Aviva Investors France, a déclaré : « Aviva Investors possède une longue expérience en matière d’origination des actifs et un historique de performance significatif sur le segment de la dette d’infrastructures. Le succès de cette première levée de fonds est révélateur de la forte demande des investisseurs institutionnels pour les actifs capables de générer des revenus stables à long terme assortis d’un faible niveau de volatilité. De plus, l’opportunité de co-investir aux côtés d’Aviva illustre l’alignement d’intérêts avec nos investisseurs ».

Aviva Investors European Infrastructure Debt Fund est un second millésime de la stratégie utilisée pour le premier fonds de dette d’infrastructure d’Aviva Investors qui a été clôturé avec 450 millions d’euros d’engagements et qui est désormais pleinement déployé.

La dette d’infrastructures est l’une des composantes essentielles de la plateforme d’Aviva Investors qui gère près de 42 milliards d’euros en actifs réels [1]. Darryl Murphy, Responsable de la dette d’infrastructures, dirige une équipe de 26 professionnels basés à Londres, Paris et Toronto, qui gère plus de 6 milliards d’euros d’actifs à l’échelle mondiale. Aviva Investors est l’une des principales sociétés de gestion d’actifs d’infrastructures pan-européennes, puisqu’elle se classe au premier rang au Royaume-Uni et au dixième rang européen en 2017 [2].