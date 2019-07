Innovation

Le fonds met en œuvre une stratégie d’investissement de conviction autour de trois thèmes principaux : la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation des ressources de la planète et l’amélioration des conditions de vie des individus.

Le 8 juillet, Aviva Croissance Durable ISR a obtenu le Label public « Investissement Socialement Responsable » (ISR).

L’investissement responsable est au cœur de notre stratégie et de celle de notre groupe Aviva, avec lequel nous travaillons main dans la main pour développer notre offre à destination des clients français et internationaux. Aviva Croissance Durable ISR intègre ainsi l’offre d’assurance-vie Aviva Vie Solutions Durables mise à disposition des épargnants depuis le 15 avril dernier par Aviva France. Le fonds est également proposé aux clients externes institutionnels, sélectionneurs et distributeurs.

Denis Lehman, Directeur Général en charge des gestions Actifs Liquides et ESG chez Aviva Investors France a déclaré : « Le lancement de ce fonds s’inscrit pleinement dans le prolongement de notre stratégie mettant l’investissement responsable et la finance durable au cœur de nos préoccupations. Il répond, par ailleurs, aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU choisis par Aviva, un cadre de référence pour évaluer l’impact de nos investissements responsables. »