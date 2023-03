Innovation

Auris Gestion étoffe sa gamme de fonds obligataires avec le lancement du fonds à échéance « Rendement Sélection 2027 », un OPCVM de droit français assorti d’une maturité de 5 ans. L’objectif est de permettre aux investisseurs de profiter des opportunités sur le marché obligataire, dont les cartes ont été rebattues et qui offre actuellement un couple rendement/risque historique, tout en bénéficiant d’un rendement annuel net de frais cible de 5%.

Sébastien Grasset, membre du directoire et directeur du Pôle Asset Management : « Notre approche patrimoniale de la gestion obligataire nous a naturellement amenés à retenir un cahier des charges pour Rendement Sélection 2027 plus défensif que la plupart des autres fonds à échéance sur le marché, sans pour autant faire une croix sur la performance attendue qui reste attractive à 5% nette de frais par an. »

Pour atteindre ses objectifs, « Rendement Sélection 2027 » allie une stratégie de portage qui apporte de la visibilité aux investisseurs, et une approche défensive qui s’articule autour de 3 axes clés :

1. Le fonds s’impose un minimum de 50% de l’actif net investis en obligations Investment Grade. L’exposition aux émetteurs High Yield est limitée afin de ne privilégier que les noms les plus solides (en raison d’un probable retour du risque idiosyncratique au cours des prochaines années). La sélection sur ce segment est très rigoureuse et aucune signature dont la notation est inférieure à B- sera intégrée au portefeuille. La notation moyenne cible du portefeuille de Rendement Sélection 2027 est de BB+. Sébastien Grasset : « Le positionnement de la majorité du portefeuille de Rendement Sélection 2027 sur le segment Investment Grade permet de renforcer considérablement la profondeur et la robustesse de son univers d’investissement et de profiter de la prime actuelle sur ce segment tout en optimisant le couple rendement / risque du fonds. »

2. Les obligations perpétuelles (hybrides corporates et CoCos - Contingent Convertible bonds) sont exclues afin de conserver un fonds à échéance le plus pur possible « et d’éviter le risque, non négligeable, que les émetteurs n’exercent pas l’option de rappel avant la maturité du fonds. »

3. Le portefeuille affiche une forte diversification aussi bien en matière de lignes (50 minimum) que d’émetteurs, avec une exposition géographique limitée aux pays de l’OCDE (principalement en Europe).

« S.A.C.R.E » - Une approche d’analyse indépendante

Cette approche analyse l’ensemble du périmètre de risque inhérent à tout investissement obligataire en prenant compte le Secteur, l’Activité, les Covenants, les Résultats et les Equipes.

Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire : « Si les sociétés High Yield présentent aujourd’hui des fondamentaux plus rassurants que par le passé avec des bilans globalement assainis, certaines sociétés ont cependant des structures d’endettement qui ne sont plus adaptées au nouvel environnement de taux. Notre sélection des émetteurs High Yield est donc très rigoureuse et vise à éviter les dossiers spéculatifs. »

Les caractéristiques du fonds :