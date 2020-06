Innovation

Composé de la Caisse des Dépôts, EdF, et dix grands assureurs français (Allianz France, Aviva France, Axa France, BNP Paribas Cardif, BPCE, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Macif, Maif et la Société Générale Assurances) ce groupe d’investisseurs a émis en fin d’année dernière un appel d’offres afin de sélectionner trois sociétés de gestion pour les accompagner dans leurs objectifs de lutte contre le réchauffement climatique via le développement de solutions innovantes et alignées avec les objectifs de l’Accord de Paris.

A l’issue, Amundi a remporté un des lots actions grâce à une proposition innovante de gestion indicielle visant à répliquer un nouvel indice diversifié en actions de la zone euro créé spécifiquement pour cette initiative. Amundi et STOXX/Qontigo, le fournisseur d’indice filiale du groupe Deutsche Börse ont développé à cette occasion l’indice « Euro iSTOXX Ambition Climat PAB ».

Il s’agit de la première solution d’investissement pleinement éligible au futur label européen « Paris Aligned Benchmark » [1] qui assure aux investisseurs d’investir dans un portefeuille aligné sur l’Accord de Paris.

Cette solution d’investissement correspond ainsi à une trajectoire de transition climatique ambitieuse. Elle prévoit une réduction de l’intensité carbone de plus de 50% par rapport à l’univers d’investissement de départ et intègre des seuils d’exclusions sectorielles ESG et Climat (ex : tabac, armes controversées, charbon).

A l’issue, elle prévoit au moins 7% de réduction annuelle de l’intensité carbone, en phase avec le scénario 1,5°C du GIEC [2].

Enfin, le poids des titres composant l’indice sera ajusté en fonction de la trajectoire de transition des entreprises, selon les engagements pris au titre de l’initiative Science Base Target (SBTI) : en pratique, l’indice exclura progressivement les entreprises qui ne prennent pas d’objectifs au sens de SBTI. La solution d’investissement incite donc les émetteurs à s’engager dans une trajectoire de transition alignée avec l‘Accord de Paris.

Cette approche est un élément clé de la proposition d’Amundi et sera renforcée par une politique d’engagement dédiée, visant à inciter le plus grand nombre d’entreprises à adopter une politique stricte d’alignement climatique avec l’Accord de Paris.

Le portefeuille indexé sur cet indice sera géré au sein de la ligne métier gestion indicielle d’Amundi qui dispose d’un savoir-faire reconnu dans le développement et la gestion de solutions indicielles bas carbone.

La plateforme prévoit par ailleurs de compléter sa gamme d’ETF dans les prochaines semaines, dont un ETF répliquant ce même indice, pour rendre cette stratégie disponible au plus grand nombre d’investisseurs et déployer le maximum de capitaux en direction des entreprises les plus engagées dans la transition climatique.

« Nous sommes fiers d’accompagner le groupe d’investisseurs institutionnels de la Place de Paris dans leur initiative inédite en faveur du climat et nous les remercions pour leur confiance. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la stratégie climat du groupe Crédit Agricole, dans le cadre de laquelle Amundi est résolument mobilisée dans la promotion et le développement de stratégies d’investissements durables au niveau de l’ensemble de ses plateformes de gestion. Nous sommes en particulier convaincus que la gestion indicielle va jouer un rôle déterminant dans le développement de solutions robustes et transparentes pour permettre aux investisseurs de s’engager vers une économie bas carbone » déclare Yves Perrier, Directeur Général d’Amundi.