Innovation

Il s’agit plus précisément d’identifier les champions ESG de demain à un stade précoce de leur trajectoire de développement sur les aspects Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Ces fonds ouverts sont disponibles aux investisseurs institutionnels et particuliers.

En complément d’une approche ESG traditionnelle qui permet de déterminer le profil ESG actuel des entreprises , cette stratégie intègre une démarche prospective afin d’identifier les entreprises dont le trajectoire ESG s’avère prometteuse. Elle se base sur 3 principes :

Exclure les entreprises qui ne sont pas conformes aux critères ESG d’Amundi ;

Sélectionner les entreprises avec des fondamentaux attractifs et qui affichent des progrès réels et significatifs en matière d’ESG. Ces sociétés sont identifiées grâce à un processus d’investissement « bottom-up » qui intègre la méthodologie ESG d’Amundi ;

S’engager activement dans un dialogue avec la Direction de l’entreprise, et ce tout au long du processus d’investissement. L’objectif est de mieux comprendre l’entreprise et avoir un impact positif sur ses fondamentaux financiers et sa trajectoire ESG dans son ensemble afin de construire un portefeuille de valeurs concentré et à fortes convictions.

La gamme de fonds ESG Improvers est composée dans un premier temps de deux fonds actions : Amundi Funds European Equity ESG Improvers et Pioneer US Equity ESG Improvers, avec pour indice de référence le MSCI Europe et le S&P 500 respectivement. D’autres fonds viendront enrichir cette gamme ESG Improvers, portant sur des stratégies actions et obligataires. Cette gamme permettra aux investisseurs d’intégrer dans leur portefeuille une allocation d’actifs orientée sur les « champions » ESG de demain.

L’investissement responsable au cœur de l’approche des fonds

En tant que pionnier de l’investissement responsable, Amundi gère plus de 345 milliards d’euros d’actifs d’investissement responsable avec plus de 10 000 émetteurs notés au regard des critères ESG [1]. Le processus d’analyse ESG reconnu d’Amundi est pleinement intégré dans la démarche d’investissement du fonds.

Bénéficiant de l’expérience des équipes de recherche et de gestion de portefeuilles d’Amundi, la stratégie Amundi Funds ESG Improvers combine analyses fondamentale et ESG.

Vincent Mortier, Directeur adjoint des gestions d’Amundi déclare : « ESG Improvers est un nouveau concept développé par Amundi qui offre aux investisseurs l’opportunité d’investir dans les champions ESG de demain. Cette stratégie « bottom-up » est conçue pour offrir des rendements potentiels ajustés du risque attractifs et permet d’encourager les entreprises à améliorer leur notation ESG grâce à une démarche d’engagement et de dialogue forte. »

Ces nouveaux fonds sont disponibles au sein de la SICAV luxembourgeois Amundi Funds et sont enregistrés dans les pays suivants :