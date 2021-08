Innovation

Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen et pionnier de l’investissement responsable, annonce aujourd’hui l’élargissement de sa gamme d’ETF ESG, en lançant un nouvel ETF actions exposé aux marchés émergents asiatiques et qui exclut les énergies fossiles. Coté sur Xetra, l’ETF Amundi Index MSCI EM Asia SRI - UCITS ETF DR est proposé à un prix compétitif de 0,25 % de frais courants [2].

Engagée de longue date en faveur de l’investissement responsable, et fournisseur de premier rang de solutions ESG, Amundi est idéalement positionnée pour accompagner les investisseurs dans leur transition ESG grâce une gamme complète de fonds et de solutions durables qui répondent au mieux à leurs besoins et contraintes.

L’ETF Amundi Index MSCI EM Asia SRI - UCITS ETF DR :

offre une exposition aux sociétés présentes sur les marchés émergents asiatiques qui se sont vu attribuer des notations ESG élevées ;

exclut les sociétés se livrant à des activités commerciales associées à un impact environnemental ou social défavorable, par exemple l’extraction, la fabrication ou le stockage de combustibles fossiles.

Ce nouvel ETF complète la gamme de solutions ESG d’investissement en actions d’Amundi qui excluent les énergies fossiles ; cette gamme couvre aujourd’hui l’ensemble des principales expositions géographiques du marché actions. Ainsi, Amundi dispose d’une gamme complète d’ETF à prix compétitifs visant à rendre l’investissement responsable accessible aux investisseurs, quels que soient leurs exigences d’intégration des critères ESG et leur budget de risque.

Fannie Wurtz, Directrice de la Division Distribution & Banques Privées et Directrice de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta chez Amundi, a déclaré : « Nous sommes convaincus que les ETF jouent un rôle important dans la démocratisation des aspects ESG. En élargissant notre gamme, nous permettons à tous les investisseurs d’intégrer de manière rentable la dimension ESG dans leurs portefeuilles. »

Amundi propose plus de 145 ETF [3] sur les principales classes d’actifs et zones géographiques ainsi qu’un grand nombre de secteurs et de thèmes. Elle accompagne les investisseurs dans leur transition ESG et sa plateforme ETF, Indiciel et Smart Beta est reconnue pour sa large gamme de solutions ESG proposées à des prix compétitifs.