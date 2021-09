Innovation

Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, annonce le lancement du fonds Amundi Senior Impact Debt IV qui a déjà collecté 650 millions d’euros d’engagements auprès d’investisseurs qui avaient déjà souscrit dans les millésimes précédents.

Amundi Senior Impact Debt IV est le 4ème millésime dédié au financement des entreprises de taille intermédiaire françaises et européennes qui ont démontré de la robustesse dans leurs performances pré-Covid-19 et disposent d’une réelle capacité de rebond.

Fort du succès rencontré par son prédécesseur le fonds Amundi Dette Senior III qui a collecté 915 millions d’euros [1], ce nouveau fonds s’inscrit dans la même stratégie en offrant une exposition diversifiée sur le marché privé de la Dette Senior Corporate. Classée article 8 SFDR [2], la stratégie sera centrée sur les financements à impact avec incitation, pour les entreprises, à atteindre leurs objectifs ESG tels que définis au moment de l’investissement.

Destiné exclusivement aux investisseurs institutionnels, le fonds Amundi Senior Impact Debt IV sera investi uniquement en Euro dans une quarantaine d’entreprises de tous les secteurs d’activité [3] de l’Union Européenne. Il propose des financements, unitaires de 10 à 100 millions d’euros, de long terme pour accompagner les ETI dans la reprise d’activité et dans leurs projets de croissance et enjeux associés (relocalisation en Europe des activités stratégiques de production, accompagnement de la transition environnementale, adaptation aux nouveaux modes de consommation, etc.).

Aux côtés des traditionnels covenants financiers, la plupart des financements seront assortis de covenants extra-financiers ou d’impact. Ces derniers seront calibrés avec le management des entreprises afin de cibler les axes de progrès pertinents pour chacune (réduction de l’empreinte carbone, création d’emplois, formation et éduction, gouvernance, etc.). Ces covenants d’impact peuvent permettre aux entreprises de moduler, à la hausse comme à la baisse, le coût de leurs financements.

Avec près de 8 milliards d’euros déployés dans le financement de près de 180 entreprises depuis 20121, Amundi Dette Privée est un acteur de référence, avec un track record éprouvé, qui bénéficie d’un accès privilégié aux ETI françaises et européennes (+250 opportunités qualifiées par an) grâce à un réseau de relations d’affaires établi et à des transactions différenciantes. Les ETI font l’objet d’un processus de sélection rigoureux tant sur les critères financiers qu’extra-financiers, en ligne avec la politique ESG d’Amundi [4] et sont accompagnées tout au long de l’investissement dans le cadre de l’amélioration de leurs performances.

Thierry Vallière, Directeur de la Dette Privée chez Amundi explique : « Nous avons créé notre 4ème millésime, Amundi Senior Impact Debt IV, dans la même philosophie d’investissement que son prédécesseur qui a démontré toute sa pertinence au cours de la crise sanitaire [5]. Le fonds se concentrera sur la pure dette senior, avec un encadrement des risques [6] cohérent avec le profil de chaque société, la présence systématique de covenants financiers et une attention particulière aux aspects ESG avec notamment l’intégration pour la plupart des financements de covenants d’impact et l’accompagnement des entreprises sur leurs enjeux ESG. Nous sommes confiants dans notre capacité, démontrée au cours de chacun de nos précédents vintages, à déployer rapidement et à construire des portefeuilles diversifiés et résilients. »

Amundi Senior Impact Debt IV est une SICAV-RAIF Luxembourgeoise, commercialisée exclusivement auprès d’investisseurs institutionnels en France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède, Norvège et Finlande.

Ce millésime a un objectif de rendement cible de 4,5% brut [7]. Doté déjà de 650 millions d’euros collectés auprès d’investisseurs fidèles, Amundi Senior Impact Debt IV devrait à terme atteindre plus d’un milliard d’euros d’encours sous gestion. Le ticket d’investissement minimal s’élève à 3 millions €.