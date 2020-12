Innovation

Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, annonce le lancement d’un fonds professionnel de capital investissement Amundi Infrastructure Diversified Fund I (AIDF I). Ce nouveau fonds investit dans les infrastructures de façon très diversifiée, une classe d’actifs recherchée par les institutionnels notamment pour ses caractéristiques financières [1] de revenu régulier.

Le FPCI Amundi Infrastructure Diversified Fund I s’adresse plus particulièrement aux investisseurs institutionnels qui n’ont pas en interne les équipes nécessaires pour investir en direct sur cette classe d’actifs et qui préfèrent déléguer ce type d’investissement à des spécialistes expérimentés, compte tenu de la complexité croissante de cette classe d’actifs. Via ses investissements en direct ou via une sélection très rigoureuse de fonds spécialisés, AIDF I offre une forte diversification tant en termes de secteur que de géographie avec un focus sur l’énergie, le transport et les télécommunications, principalement des actifs « core/core+ », en Europe.

AIDF I propose un ticket minimal à 5 millions d’euros et vise un objectif de Taux de Rendement Interne (TRI) entre 8% et 10% net avec un rendement cash récurrent entre 4 et 5%.

Guy Lodewyckx, Directeur de la Multigestion Marchés Privés déclare : « Forts de nos relations historiques avec les plus grands gérants de fonds d’infrastructure de niveau mondial, couplé à notre expertise en mandats dédiés infrastructure pour de très grands investisseurs institutionnels, nous avons voulu rendre accessible le marché des infrastructures à l’ensemble des investisseurs institutionnels, quelles que soient leur taille ou expérience sur la classe d’actifs. « Amundi Infrastructure Diversified Fund I » est un support d’investissement hybride innovant qui leur permet de bénéficier de revenus récurrents, avec une structure de frais compétitive, et une approche ESG intégrée au process d’investissement. »

Signataire des Principes de l’investissement socialement responsable, Amundi Private Equity Funds (« Amundi PEF »), gérant de ce fonds, applique les critères extra financiers ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans la sélection et la gestion des actifs avec l’objectif de favoriser le financement de la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Concernant les investissements dans les actifs d’infrastructure de la transition énergétique, Amundi PEF s’appuie sur l’expertise d’Amundi Transition Energétique, filiale du groupe spécialisée sur ce type de supports d’investissement.