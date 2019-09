Innovation

Forte de l’expérience reconnue de son équipe de gestion diversifiée, Amundi a conçu ce compartiment en réponse à deux préoccupations majeures des investisseurs : la part croissante des considérations ESG dans les investissements et le besoin de portefeuilles prudents face à l’incertitude croissante des marchés.

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future a pour objectif d’offrir des rendements réguliers sur une durée d’investissement de 4 ans avec un profil de risque conservateur en investissant de façon diversifiée dans l’obligataire (principalement des obligations d’entreprises et des obligations d’État investment grade libellées en euros) et dans les actions mondiales (jusqu’à 40% de la répartition du portefeuille). Son processus de gestion est basé sur une stratégie d’investissement d’un fonds équilibré éthique [3] domicilié en Autriche et gérée de longue date par la même équipe de gestion.

La stratégie d’investissement allie l’analyse fondamentale et l’application de critères ESG pour ne retenir que les émetteurs ou les entreprises susceptibles de générer des rendements durables. Dans un premier temps, l’approche macroéconomique fondamentale permet de déterminer l’allocation d’actifs par région et par classe d’actifs. L’univers d’investissement est ensuite affiné pour exclure les émetteurs controversés [4] et ne sélectionner que les sociétés ayant obtenu les meilleures notes ESG. Enfin, les convictions fortes des gérants permettent d’effectuer la sélection finale des entreprises avec des fondamentaux solides et ayant un impact positif au regard des critères ESG d’Amundi [5].

Ce fonds est géré par une équipe de gérants expérimentée dirigée par Joerg Moshuber, gérant principal, et Enrico Bovalini, responsable des stratégies diversifiées. La recherche réalisée par l’équipe d’analystes ESG d’Amundi, qui attribue des notes à plus de 5 500 émetteurs, joue un rôle déterminant dans le processus de sélection.

Joerg Moshuber, Gérant principal du fonds commente : "Notre philosophie d’investissement continue d’évoluer pour répondre aux attentes des investisseurs. Nous croyons sincèrement aux sociétés et aux émetteurs sélectionnés dans ce portefeuille au regard de l’analyse fondamentale et des critères ESG. Nous nous efforçons de faire en sorte que nos investissements permettent d’obtenir des rendements sur le long-terme tout en ayant un impact positif sur l’environnement et la société. Pour ce faire, nous n’investissons que dans des émetteurs qui s’engagent vraiment à bâtir un avenir meilleur."