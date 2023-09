Innovation

Amundi, premier gérant d’actifs européen, et Sand Grove Capital Management LLP, annoncent le lancement d’un nouveau fonds sur la plateforme UCITS d’Amundi Alternatives : Amundi Sand Grove Event Driven Fund (le « Fonds »). Le Fonds suit une stratégie « Event Driven » [1] qui vise à capitaliser sur les anomalies de valorisation (« stratégie d’arbitrage ») lors d’opérations sur titres telles que les fusions et acquisitions, les offres d’échange d’actions et les restructurations d’entreprises principalement en Europe [2].

Le Fonds s’appuie sur les 22 ans d’expérience de Simon Davies [3], fondateur et directeur des investissements de Sand Grove Capital ainsi que sur l’expertise et la structure de la plateforme de fonds UCITS [4] alternatifs d’Amundi, un des leaders sur ce segment de marché [5]. Le Fonds déploie une approche différenciée, axée sur la création d’alpha en se concentrant sur des situations spéciales souvent complexes et moins suivies par le marché [6]. L’objectif est de produire une performance faiblement corrélée aux marchés actions [7], tout en appliquant un processus d’investissement fondamental rigoureux et qui s’appuie sur une gestion des risques disciplinée. La stratégie du Fonds est une combinaison de deux sous-stratégies : 1) l’arbitrage de fusions et acquisitions, et 2) les situations spéciales. L’investissement dans le Fonds comporte un degré substantiel de risques tels que le risque de perte en capital et le risque de liquidité du marché qui peut accentuer la variation des performances du produit. [8]

Nathanaël Benzaken, responsable de la plateforme de fonds Alternatifs d’Amundi, a déclaré : « Après plus de 25 ans d’expertisedans la sélection de stratégies alternatives, Amundi est devenu un partenaire de confiance pour ses clients et les professionnels de la gestion d’actifs dans le monde entier. Nous sommes ravis de nous associer à Sand Grove Capital pour élargir notre gamme de fonds Alternatifs UCITS, c’est une opportunité d’investissement très complémentaire de l’offre existante dans le marché. Avec le lancement d’Amundi Sand Grove Event Driven, notre ambition est d’apporter une expertise diversifiante dans un format UCITS à l’ensemble de nos investisseurs. »

Simon Davies, fondateur et directeur des investissements de Sand Grove Capital, ajoute : « Notre approche unique de la stratégie Event Driven peut offrir un profil rendement - risque différencié dans l’univers d’investissement alternatif UCITS. Ce nouveau lancement passionnant fait en partenariat avec Amundi permet à l’équipe de Sand Grove Capital de se concentrer sur ce que nous faisons le mieux, tout en bénéficiant de l’expérience et de la réputation du leader européen de la gestion d’actifs.

Ensemble, nous avons une forte conviction dans les perspectives d’évolution des fusions et acquisitions européennes. Les niveaux d’activité devraient se redresser rapidement grâce à l’amélioration des données macroéconomiques et des marchés de financement. Avec moins de spécialistes se concentrant sur la région, les taux de rendement élevés actuels devraient durer. »

Amundi investit dans des solutions alternatives depuis plus de 25 ans et est un leader [9] de l’investissement en comptes gérés alternatifs avec une plateforme UCITS reconnue de 6 milliards de dollars [10] d’actifs sous gestion au 30 juin 2023.

Sand Grove Capital est une société de gestion alternative fondée en novembre 2014 par Simon Davies, directeur des investissements.

Avec près de 1.5 milliards de dollars d’encours sous gestion, l’équipe cherche à exploiter les opportunités en fusions et acquisitions et situations spéciales sur un univers global et sur l’ensemble de la structure du capital.