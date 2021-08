Innovation

Amundi, premier gérant d’actifs européen, élargit sa gamme de fonds Amundi Funds ESG Improvers avec deux stratégies obligataires au niveau monde, l’une sur l’ensemble des obligations d’entreprises, l’autre sur les obligations d’entreprises dites à haut rendement (High Yield) [1] :

Amundi FundsGlobal Corporate ESG Improvers Bond , qui vise à surperformer l’indiceICE Bank of America Global Large Cap Corporate Index (USD Hedged) ;

, qui vise à surperformer l’indiceICE Bank of America Global Large Cap Corporate Index (USD Hedged) ; Amundi FundsPioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, qui vise à surperformer l’indice ICE Bank of America Global High Yield Index (USD Hedged) [2].

Les équipes d’investissement utilisent une approche prospective et dynamique pour identifier les émetteurs obligataires aux trajectoires ESG prometteuses à travers une stratégie basée sur 3 principes :

Exclure les émetteurs qui ne sont pas alignés sur les critères ESG d’Amundi ;

Sélectionner des émetteurs fondamentalement attractifs et qui affichent ou devraient afficher des progrès réels et significatifs en matière d’ESG. Ces sociétés sont identifiées au travers d’un processus d’investissement fondamental bottom-up qui intègre la méthodologie ESG propriétaire d’Amundi ;

qui intègre la méthodologie ESG propriétaire d’Amundi ; Collaborer activement avec la direction des entreprises tout au long du processus d’investissement pour comprendre et avoir un impact positif sur les performances financières et ESG des entreprises, et constituer un portefeuille de titres à forte conviction.

Lancée en 2020, la gamme de fonds ESG Improvers, qui s’appuie sur une stratégie de gestion active, est disponible pour les investisseurs institutionnels et particuliers qui cherchent à saisir le potentiel de croissance ESG des entreprises à un stade précoce de leur trajectoire de développement sur les aspects Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. La gamme compte aujourd’hui quatre fonds, deux sur les marchés actions et deux sur les marchés obligataires.

L’investissement responsable au cœur de l’approche des fonds

En tant que pionnier de l’investissement responsable, Amundi gère plus de €798 milliards d’euros d’actifs d’investissement responsable avec plus de 10 000 émetteurs notés au regard des critères ESG [3]. Le processus d’analyse ESG reconnu d’Amundi est pleinement intégré dans la démarche d’investissement du fonds. Bénéficiant de l’expérience des équipes de recherche et de gestion de portefeuilles d’Amundi, la stratégie Amundi Funds ESG Improvers combine analyses fondamentale et ESG.

Vincent Mortier, Directeur adjoint des Gestions d’Amundi, commente : « Ces deux nouvelles stratégies obligataires enrichissent la gamme ESG Improvers d’Amundi. Cette gamme lancée avec succès en 2020 avec deux fonds actions et complétée par ces deux lancements sur le marché obligataire permet aux investisseurs d’intégrer les champions ESG de demain dans leur choix d’allocation d’actifs. »

Ces fonds sont disponibles au sein de la SICAV Amundi Funds et sont enregistrés à la commercialisation dans les pays suivants :