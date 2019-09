Innovation

Amundi, premier gestionnaire d’actifs en Europe avec 1 487 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 297 milliards d’euros d’investissement responsable [1], complète sa gamme d’ETF dédiés à l’investissement responsable en lançant “Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR”. Ce nouvel ETF permet de s’exposer de manière diversifiée au marché des obligations court terme libellées en euro, émises par des entreprises possédant de solides références ESG.

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR offre une exposition aux obligations d’entreprises « Investment Grade », ayant une échéance comprise entre 0 et 3 ans. Les émetteurs sont notés en fonction de leur performance ESG. Les sociétés impliquées dans le secteur de l’alcool, tabac, armes militaires, armes à feu à usage civil, jeux de hasard, divertissements pour adultes, OGM et énergie nucléaire sont exclues. Le portefeuille obtenu contient plus de 690 [2] titres libellés en euros émis par des sociétés bénéficiant d’une excellente notation ESG.

L’ETF réplique l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Avec des frais courants [3] de 0,12% annuels, ce nouvel ETF arrive sur le marché européen au prix le plus bas [4] parmi les expositions obligataires ISR actuellement disponibles.

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y – UCITS ETF DR répond ainsi à la demande croissante des investisseurs pour des solutions passives bénéficiant de filtres ISR et vient compléter les briques d’allocations obligataires et actions déjà existantes dans la gamme Low Carbon et ISR d’Amundi lancée depuis 2015.

Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta d’Amundi, déclare : « Pionnier de l’investissement responsable, Amundi continue d’étoffer son offre ISR. Ce lancement témoigne de notre engagement à répondre à la demande croissante des investisseurs pour des solutions passives bénéficiant de filtres ESG à des prix très compétitifs. »