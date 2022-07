Innovation

Amundi, le leader européen de la gestion d’actifs [1], annonce le lancement d’Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond (« le Fonds »), une stratégie d’obligations d’entreprise vertes ouverte aux investisseurs institutionnels et particuliers. Cette démarche s’inscrit pleinement dans le cadre du projet sociétal du Groupe Crédit Agricole.

Le Fonds investit exclusivement dans des obligations vertes émises par des entreprises internationales, destinées à financer des projets respectueux de l’environnement et du climat et visant à avoir un impact mesurable et positif sur l’environnement. Toutes les obligations vertes sélectionnées dans le portefeuille sont alignées sur les principes applicables aux obligations vertes (Green Bond Principles, GBP) [2] et le Fonds rendra compte chaque année des tonnes d’émissions de CO2 évitées grâce à la mise en œuvre des projets verts financés. De plus, le Fonds vise à protéger les investisseurs contre le risque de hausse des taux par une gestion dynamique de la duration [3].

La création de ce Fonds fait suite au lancement par Amundi d’un certain nombre de fonds obligataires et d’initiatives ayant pour but de favoriser le développement des obligations vertes dans divers segments de marché et zones géographiques : Amundi Responsible Investing Impact Green Bonds en 2016, Amundi Planet Emerging Green One – l’un des plus grands fonds obligataires verts au monde dédiés aux marchés émergents [4] – en 2018, le Green Credit Continuum Program, destiné à faciliter l’accès au marché pour les petites entreprises par le biais d’obligations vertes à haut rendement, d’actifs sécurisés et de dette privée, lancé conjointement par Amundi et la Banque européenne d’investissement en 2019 [5], et enfin Amundi Responsible Investing Just Transition for Climate en 2021. Le fonds nouvellement créé, Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond, est géré par l’équipe Crédit Corporate d’Amundi, une équipe chevronnée bénéficiant de plus de 30 ans d’expérience dans la gestion d’obligations d’entreprise et pionnière sur le marché des obligations vertes depuis 2013. L’équipe gère 37 milliards d’euros [6] en obligations vertes et possède une vaste expérience de l’intégration ESG et de la gestion des solutions climatiques pour le compte de grands investisseurs internationaux.

L’investissement responsable au cœur de l’approche du Fonds

Pionnière de l’investissement responsable, Amundi gère plus de 834 milliards d’euros en investissement responsable avec plus de 13 000 émetteurs notés sur la base de critères ESG [7]. L’approche d’analyse ESG reconnue d’Amundi est pleinement intégrée dans le processus et les objectifs d’investissement du Fonds.

Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond est une solution activement gérée, intégrant une approche d’investissement à la fois top-down et bottom-up. Bénéficiant de l’analyse émetteur approfondie menée par les équipes de recherche crédit et d’analyse ESG, fortes de 44 personnes au total, le Fonds investit dans une sélection d’entreprises issues de divers secteurs, notamment les sources d’énergie alternatives et les services publics, les finances, le transport et l’immobilier. Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs le potentiel de rendement attractif de la dette d’entreprise, tout en soutenant la transition énergétique. En outre, le Fonds publiera un rapport d’impact annuel totalement transparent sur les processus de sélection des émetteurs afin de garantir que les critères ESG énoncés soient respectés [8].

Le Fonds est co-géré par Yaël Muscat, Gérant de Portefeuille Crédit Senior chez Amundi, Alban de Faÿ, Responsable des processus Obligataires ISR et Hervé Boiral, CFA, Responsable Euro Credit.

Amaury d’Orsay, Responsable de la Gestion Obligataire chez Amundi, commente :« Les émetteurs Corporate sont de plus en plus engagés dans la lutte contre le changement climatique. Cela se traduit par un marché des obligations d’entreprise vertes en pleine croissance et de plus en plus diversifié. Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond vise à permettre aux investisseurs de protéger leur portefeuille contre la hausse des taux d’intérêt tout en cherchant à générer un impact positif. »

Le Fonds est disponible au sein de la SICAV Amundi Funds Flagship Luxembourg et est actuellement enregistré au Luxembourg, en Norvège, en France, en Grèce, aux Pays-Bas, en Autriche, au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède, en Irlande, en Belgique, en Allemagne, en Suisse et en Espagne. [9]