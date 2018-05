Innovation

Ce nouvel ETF offrira aux investisseurs un accès aux obligations d’entreprises de qualité Investment Grade libellées en US dollar, excluant les émetteurs liés à l’alcool, au tabac, aux jeux , à l’armement militaire, à l’énergie nucléaire, au divertissement pour adultes, aux armes à feu et à la modification génétique.

Il répond à la demande croissante des investisseurs d’intégrer des critères ESG dans leurs portefeuilles, en adéquation avec leurs engagements ou convictions, mais aussi pour prendre en compte le potentiel impact que les facteurs ESG pourraient avoir sur la performance d’une entreprise.

Proposé avec des frais courants de seulement 0,16% [3], cet ETF en réplication physique s’appuie sur la méthodologie transparente de l’indice obligataire Bloomberg Barclays MSCI US Corporate SRI, associé à l’expertise ESG de MSCI.

Fannie Wurtz, Directeur de la ligne métier ETF, Indiciel et Smart Beta, commente : « Cette expansion de la gamme d’ETF obligataires d’Amundi démontre notre engagement à offrir à nos clients des solutions passives qui répondent à leurs besoins d’investissement socialement responsable. En tant que premier gestionnaire d’actifs à avoir signé les accords de l’ONU pour l’Investissement Responsable (PRI), nous sommes convaincus que le potentiel des investissements socialement responsables est amené à croître dans le futur. Nous souhaitons ainsi accompagner les investisseurs et leur fournir des briques d’allocation obligataires et actions qui répondent avec pertinence à ces nouveaux besoins. »