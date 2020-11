Innovation

AllianzGI répond à l’intérêt croissant pour les investissements ayant des retombées sociétales.

Trois nouveaux fonds sont lancés afin de saisir les opportunités de croissance créées par l’alliance entre investissement responsable et investissement thématique.

Les fonds se concentreront sur les entreprises qui apportent des solutions aux défis auxquels la société est confrontée, et qui contribuent à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies.

Allianz Global Investors (AllianzGI), l’un des principaux gérants actifs au monde, a lancé trois nouveaux fonds actions permettant à ses clients d’investir dans des changements positifs, en accord avec les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD).

Avec le lancement des fonds Allianz Positive Change, Allianz Clean Planet et Allianz Food Security, AllianzGI s’appuie sur son offre d’investissement thématique et sur plus de 20 ans d’expérience en matière d’investissement responsable. La nouvelle gamme complète notre franchise thématique existante, notamment la stratégie Allianz Global Water.

Les trois nouveaux fonds alignés sur les ODD seront gérés selon l’approche thématique d’AllianzGI. L’équipe de gestion examinera de près huit grands thèmes : l’inclusion sociale, la santé, l’inclusion financière, l’éducation, la sécurité alimentaire, l’eau, la propreté de la terre/l’économie circulaire et la transition énergétique. Elle identifiera ensuite les résultats spécifiques ciblés par un ou plusieurs des ODD afin de sélectionner les entreprises qui contribuent à la réalisation des objectifs sous-jacents en offrant une solution.

Cette approche de l’investissement aligné sur les ODD permet également aux investisseurs de miser sur des thématiques spécifiques et tangibles, ainsi que des sujets sous-jacents investissables tels que la technologie de l’éducation (dans le cas du thème de l’éducation) ou l’agriculture durable (dans le cas de la sécurité alimentaire). Les ODD définissent les priorités et les aspirations mondiales en matière de développement durable pour 2030 et cherchent à mobiliser les efforts autour d’un ensemble commun d’objectifs.

Barbara Rupf Bee, Responsable EMEA chez AllianzGI, commente : « Les stratégies d’investissement alignées sur les ODD sont une priorité stratégique pour AllianzGI, et nous les considérons comme un moyen de répondre à la demande croissante d’investissements responsables. Cette demande émane d’investisseurs qui reconnaissent que les entreprises développant des solutions concrètes - et sont elles-mêmes gérées de manière responsable - peuvent également être intéressantes du point de vue du rendement.

"Notre objectif est de rendre les ODD investissables en utilisant notre approche d’investissement thématique pour identifier les opportunités intéressantes. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’étendre ce domaine d’investissement prometteur, en aidant nos clients à orienter le capital vers des entreprises à potentiel de croissance, tout en s’attaquant aux problèmes auxquels la planète est confrontée ».

Andreas Fruschki, Responsable de l’investissement thématique chez AllianzGI, déclare : « C’est un marché attractif pour les investisseurs car il est dynamique, et offre de nouvelles opportunités d’investissement, ainsi que de nouvelles solutions. Nous recherchons les gagnants à long terme, avec un fort potentiel de croissance et des business models résistants. Les entreprises dans ces domaines font preuve d’une certaine résilience face à la volatilité macroéconomique et politique.

Si chaque entreprise que nous considérons comme éligible à une stratégie alignée sur les ODD a un rôle clair à jouer dans la réalisation de l’ODD concerné, l’ampleur exacte de sa contribution peut être difficile à quantifier. C’est pourquoi il est essentiel de mener une recherche approfondie et qualitative. Compte tenu de l’attention mondiale portée aux ODD, les entreprises qui les soutiennent directement sont susceptibles de bénéficier d’un intérêt et d’une croissance accrus. Cela peut représenter un argument d’investissement solide générant des rendements durables. Les investissements alignés sur les ODD produisent des rendements environnementaux et sociaux, en plus des performances financières ».

Le cadre d’Allianz Global Investors pour les investissements alignés sur les ODD intègre les principes de bonne gouvernance des entreprises et le risque de générer des externalités négatives en essayant de créer des solutions positives.

Les stratégies alignées sur les ODD adoptent une approche active de l’intégration des principes ESG, y compris une évaluation détaillée des facteurs de risque les plus importants, et des critères d’exclusion, afin de se prémunir contre les activités nuisibles et les controverses des entreprises.

Les 17 objectifs de développement durable comportent 169 cibles sous-jacentes, répondant aux défis mondiaux liés à la société et à l’environnement. Lors de l’identification des ODD, les Nations unies ont quantifié le montant des investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs, en soulignant le rôle des capitaux privés dans ce processus. Selon les estimations, 2500 milliards de dollars de capitaux sont nécessaires chaque année pour financer la réalisation des objectifs.